'तरुण मुलांपेक्षा म्हातारेच जास्त....' ट्विंकल खन्नाचं बोल्ड स्टेटमेंट चर्चेत, म्हणाली...'त्यांची खूप प्रॅक्टिस झाल्यानं ते...'

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना तिचा शो टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकलमुळे चर्चेत आली आहे. या शोमध्ये अनेक सेलिब्रिटी आपल्या आयुष्यातील किस्से तसंच अनेक खुलासे करताना पहायला मिळतात. त्यांच्या प्रश्नोत्तराच्या सेगमेन्टमध्ये समोर बसलेल्या कलाकारांची धमाल उडते. अशातच गेल्या एपिसोडमध्ये फराह खान आणि अनन्या पांडेने उपस्थिती लावली होती. .या शोमध्ये काजल ट्विकलसह अनेक कलाकार विनोदी पद्धतीनं अनेक विषयावर चर्चा करताना पहायला मिळतात. या एपिसोडमध्ये त्यांची रिलेशशिप्स आणि अफेअर्सवर चर्चा झाली. यावेळी ट्विकलने केलेल्या एका वक्तव्याची प्रचंड चर्चा रंगली. तिने शोमध्ये म्हटलं की, 'तरुण मुलांपेक्षा म्हातारे लोक रिलेशनशिप सांभाळ्यात पारंगत असतात. त्यांच्याकडे मोठा अनुभव असतो.' दरम्यान तिच्या या वक्तव्यामुळे तिला पुन्हा ट्रोल करण्यात येत आहे. .या एपिसोडमध्ये 'अग्रिम-अग्रिम' सेगमेंट दरम्यान 'वयस्कर लोक त्यांचे अफेअर्स तरुणांपेक्षा जास्त लपवतात का?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ट्विंकलने सहमती दर्शवली आणि ती म्हणाली की, 'मोठे लोक अफेअर्समध्ये पारंगत असतात. त्यांना त्याची खूप प्रॅक्टिंस झालेली असते. फराह खान आणि अनन्या पांडेंनी तिच्या वक्तव्याला सहमती दर्शवली.'.दरम्यान काजोल ट्विंकलच्या मताशी असहमत होती. तिने तिचं मत मांडत म्हणाली की, 'मला वाटतं की, तरुण लोक त्यांच्या आयुष्यातील गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न करत असतात. ते त्यात अधिक पटाईत असतात.' यावर अनन्या पांडे म्हणाली की, 'सोशल मीडियामुळे त्यांचं सर्वकाही बाहेर येतं.' तरुण लोक प्रेमात नसतानाही काही न काही सोशल मीडियावर पोस्ट करत असतात. .'माझ्या बेडजवळ येत त्याने मला...' दिग्दर्शकाने फराह खानचा गैरफायदा घेण्याचा केलेला प्रयत्न, म्हणाली...'मी झोपलेली आणि तो...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.