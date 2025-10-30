Premier

'रात गई बात गई' ट्विकल खन्ना तिच्या अजब वक्तव्यामुळे ट्रोल, म्हणाली...'शारीरिक धोका इतका त्रासदायक नसतो'

Twinkle Khanna Trolled for Saying “Physical Cheating Isn’t That Bad”: ट्विकल खन्नाने तिच्या चॅट शोमध्ये एक अजब वक्तव्य केलंय. त्यामुळे तिला प्रचंड ट्रोलिंग सामना करावा लागलाय.
Twinkle Khanna

Twinkle Khanna Trolled for Saying “Physical Cheating Isn’t That Bad”

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: काजोल आणि ट्विकल खन्नाचा चॅट शो 'टू मच विथ काजोल अॅण्ड ट्विकल' सध्या चर्चेत आला आहे. सध्या सोशल मीडियावर या शोची प्रचंड चर्चा होताना पहायला मिळतेय. अनेक मोठ मोठे सेलिब्रिटी या शोला उपस्थिती लावत आहे. या शोमध्ये उपस्थित कलाकार आणि होस्ट करणारे अनेक शॉकिंग खुलासे करत आहेत.

kajol
Karan Johar
actress
janhvi kapoor
twinkle khanna
trolled
trollers
Entertainment news
Entertainment Field

