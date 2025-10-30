'रात गई बात गई' ट्विकल खन्ना तिच्या अजब वक्तव्यामुळे ट्रोल, म्हणाली...'शारीरिक धोका इतका त्रासदायक नसतो'

Bollywood News: काजोल आणि ट्विकल खन्नाचा चॅट शो 'टू मच विथ काजोल अॅण्ड ट्विकल' सध्या चर्चेत आला आहे. सध्या सोशल मीडियावर या शोची प्रचंड चर्चा होताना पहायला मिळतेय. अनेक मोठ मोठे सेलिब्रिटी या शोला उपस्थिती लावत आहे. या शोमध्ये उपस्थित कलाकार आणि होस्ट करणारे अनेक शॉकिंग खुलासे करत आहेत. .अशातच या शोमध्ये दिग्दर्शक करण जौहर आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर हे उपस्थित होते. यावेळी करणने त्याच्या वर्जिनिटीबाबत मोठा खुलासा केला आहे. दरम्यान या सगळ्यात ट्विकल खन्नाचं एक वक्तव्य इतकं चर्चेत आलं आहे की, तिला यामुळे ट्रोलिंगचा सामना करावा लागलाय. तिच्या एका स्टेटमेंटमुळे अनेकांनी नाराजी सुद्धा व्यक्त केली आहे..या शोमध्ये करण आणि जान्हवीला प्रश्न विचारण्यात आला की, ' शारिरीक धोका जास्त वाईट आणि इमोशनल धोका?' यावर बोलताना काजोल, करण आणि ट्विंकल यांनी शारिरीक धोक्यापेक्षा जास्त इमोशनल धोका जास्त वाईट असल्याचं म्हटलं. परंतु जान्हवीने याला विरोध करत 'दोन्ही गोष्टी वाईट असून एका गोष्टीला वाईट म्हणणं चुकीचं' असल्याचं म्हटलं. .यावर करण, काजोल आणि ट्विकल यांनी जान्हवीला समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जान्हवी तिच्या मुद्द्यावर ठाम राहिली. त्यावेळी ट्विकल म्हणाली, 'ती आता तरुण आहे. तिने आपण जे पाहिलं आहे ते सगळं अजून पाहिलं नाही.' तरीही जान्हवी तिला म्हणाली, 'नाही तरीही दोन्हीही गोष्टी वाईटच आहेत. आपण असं म्हणूच शकत नाही, एक खुप वाईट आणि एक कमी वाईट'.यावर करण जौहर म्हणाला की, 'फिजिकलरित्या मिळालेला धोका जास्त त्रासदायक नसतो.' त्यावर ट्विकल जान्हवीला समजावत म्हणाली की, 'राज गई बात गई' तिच्या या वक्तव्यावर जान्हवीने असहमती दर्शवली. ट्विकल पुढे बोलताना असंही म्हणाली की, 'ती अजून २० सेकेंदामध्ये आहे. जेव्हा ती ५० सेकंदामध्ये येईल तेव्हा तिला आपलं म्हणणं पटेल'..दरम्यान ट्विकलच्या या सगळ्या बोलण्याची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय. सोशल मीडियावर तिला ट्रोल केलं जातय. अनेकांनी कमेट्स करत म्हटलं की, 'आम्हाला माहिती आहे की, तुला अनेकांनी चीट केलं आहे. परंतु तुला हे जगजाहीर करण्याची गरज नाही.' सध्या सोशल मीडियावर ट्वीकल खन्नाला प्रचंड ट्रोल केलं जातय. .बघंल कोणीतरी आम्ही नाही जा! सुकन्या मोनेंनी सादर केली ठसकेबाज लावणी, सोशल मीडियावर Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.