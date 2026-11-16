"ही दोस्ती तुटायची नाय" सुमीत राघवनने आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंसोबत धरला ठेका, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

वरळी इथल्या नेहरु सेंटर इथं 'ही दोस्ती तुटायची नाय' या नाटकाचा १०० वा प्रयोग पार पडला. या प्रयोगाला आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे उपस्थित होते. तिघांनीही नाटकाच्या १०० व्या प्रयोगासाठी खास उपस्थिती लावली होती. दरम्यान नाटकातील एक खास क्षण सध्या व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सुमीत राघवननं उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंसोबत ठेका धरला. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .नाटक सुरु असताना एका प्रसंगात 'ही दोस्ती तुटायची नाय' हे गाणं सुरु होतं. त्यावेळी सुमित राघवन स्टेजवरून खाली आला आणि त्याने आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंचा हात धरला. त्यानंतर सुमीतच्या आग्रहाखारत आदित्य आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र डान्स केला. तिघांना एकत्र पाहताच प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवल्या. सेटवरच्या सहकलाकरांनी त्यांच्या नृत्याला दाद दिली. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..सुमीन राघवनने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ शेअर केलाय. तसंच त्याने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, '१०० व्या प्रयोगाला मा. श्री. उद्धव साहेबांनी सहकुटुंब धरला "ही दोस्ती तुटायची नाय!" गाण्याच्या तालावर ठेका!' सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..ही दोस्ती तुटायची नाय या नाटकात सुमीत राघवन आणि पत्नी चिन्मयी सुमीत हे मुख्य भूमिकेत आहेत. या नाटकाचं सूरज पारसनीस यांनी दिग्दर्शन केलेलं आहे. तसंच सध्या हे नाटक प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडत असून अनेक शो हाऊसफुल्ल जाताना पहायला मिळताय. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत त्यांच्या नृत्याचं कौतूक केलय..पतीच्या निधनानंतर मयुरी देशमुखने कसा केला स्वतःला सावरायचा प्रयत्न? म्हणाली, “बाहेर येणं अवघड होतं पण...”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.