दोन थोबाडीत माराव्याश्या वाटत होत्या... ललित प्रभाकरला पहिल्यांदा कसाबच्या भूमिकेत पाहिल्यानंतर काय म्हणाले उज्ज्वल निकम?

२६ /११ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्या आणि त्यात पकडला गेलेला अजमल कसाब याला फाशी मिळवून देण्यासाठी जीवाचं रान करणारे वकील उज्ज्वल निकम यांच्यावर आधारित 'प्रहार' हा चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. यातील कलाकारांच्या अभिनयाचं कौतुक होतंय. चित्रपटात अभिनेता राजकुमार राव उज्जल निकम यांच्या भूमिकेत तर मराठमोळा अभिनेता ललित प्रभाकर कसाबच्या भूमिकेत दिसतोय. मात्र उज्ज्वल निकम यांनी पहिल्यांदा या कलाकारांना पाहिलं तेव्हा काय प्रतिक्रिया दिली हे आता समोर आलंय. .‘पुढारी’ला दिलेल्या मुलाखतीत ललितबद्दल आणि त्याच्या पत्राबद्दल प्रश्न विचारल्यावर निकम म्हणाले, 'सॉरी पण मी ललितलाही ओळखत नव्हतो. राजकुमार रावलाही ओळखत नव्हतो, पण जेव्हा मी अजमल कसाब म्हणून पाहिलं ना तेव्हा त्याचा अभिनय खूप छान वाटला. अजमल कसाबची हसण्याची पद्धत, त्याची नजर अगदी हुबेहूब केलं आहे. कारण मी कसाबला रोज बघायचो ना. तसंच आमच्या मराठी माणसाचंही आहे. आमच्या जिल्ह्याच्या जवळचेच आहे. मी जळगावचा आहे तो धुळ्याचा खानदेशचा. ललितचं आता मी त्याच्या तोंडावर कौतुक करत नाही पण ललितला चित्रपटात कसाबच्या भूमिकेत पाहिल्यानंतर दोन थोबाडीत माराव्याशा वाटतात इतकं उत्कृष्ट काम केलं आहे.'.ते पुढे म्हणाले, ' अजमल कसाबचे तर काही व्हिडीओ किंवा तो कसा दिसायचा त्याच्या व्यक्तीरेखेबद्दल कुठेही काही लिहिलेलं नाहीये तरी ललितने इतक्या उत्तम प्रकारे भूमिका साकारली.' यावर ललित म्हणाला, 'ही खूपच मोठी पावती आहे, पण यामागे पूर्ण टीमचं कौतुक आहे. मला लोक मी विविध भूमिका साकारू शकतो या नजरेतून बघतात ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. मला त्यांनी टाईपकास्ट नाही केलंय अजून आणि मलाही तसं होऊ द्यायचं नाहीये त्यामुळे हे त्यांचं कौतुक आहे, पण अशा जबाबदारीसाठी मी तयार आहे.' .'तुला शिकवीन चांगलाच धडा'ची भुवनेश्वरी इतकी वाईट का होती? कविता मेढेकर म्हणाल्या, 'ज्यांना पूर्वी काहीच मिळालेलं नसतं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.