"घरच्यांनी नकार दिला तर" प्रिया-उमेशने घेतलेला मोठा निर्णय; म्हणाले "आम्ही लिव्ह इनमध्ये.."

उमेश कामत आणि प्रिया बापटची जोडी बिन लग्नाची गोष्ट या नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतेय.'लोकमत फिल्मी'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या नातेसंबंध आणि लग्नाविषयी अनेक गोष्टी शेअर केल्या.प्रिया म्हणाली की ते प्रेमात पडल्यावर लगेच लग्न केलेलं नाही; लग्नाआधी ७-८ वर्षे ते एकत्र होते पण लिव्ह-इनमध्ये राहत नव्हते, त्यांनी निर्णय घेण्यासाठी वेळ घेतला..Marathi Entertainment News : मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यांची लाडकी जोडी उमेश कामत आणि प्रिया बापटचा नवीन सिनेमा बिन लग्नाची गोष्ट प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. यानिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या लग्नाबद्दल खुलासा केला. काय म्हणाले ते दोघं जाणून घेऊया. .प्रिया बापट आणि उमेश कामतने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल अनेक गोष्टींचा खुलासा केला. घरातून लग्नाला नकार मिळाला असता तर काय केलं असतं यावर त्यांनी भाष्य केलं..प्रिया म्हणाली की,"आम्ही काही प्रेमात पडलो आणि लगेच दोन दिवसात लग्न केलं असं नाही. लग्नापूर्वी ७ -८ वर्षांपूर्वी एकत्र होतो. फक्त आम्ही लिव्ह इनमध्ये राहत नव्हतो. आम्ही आमचा वेळ घेतला. "."पटकन ठरवलं आणि लग्न केलं असं काही नव्हतो. आम्ही घरी सांगण्यासाठीसुद्धा वेळ घेतलं. मैत्री होणं, मैत्रीतून एकमेकांना आवडणं तर खरचं तस आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठीही आम्ही वेगळं घेतला. पण त्यावेळी आधी लिव्ह इनमध्ये राहून बघूया का मग लग्न करू हे पर्याय त्यावेळी आमच्या डोक्यात कधीच आले नाहीत."."तेव्हा आमच्या मनात असेच विचार होते की लग्न करायचं. उलट आम्ही असं ठरवलेलं की घरच्यांची नाही परवानगी मिळाली तर एकवेळ कुणाशी लग्न करायचं नाही पण त्यांच्या मनाविरुद्ध आणि पळून जाऊन लग्न करायचं नाही. हा आमचा विचार होता. आई-वडिलांना दुखवायचं नाही हे आम्ही आधीच ठरवलं होतं. जर त्यावेळी आम्हाला जाणवलं असतं की आमची मतं किंवा काही महत्त्वाच्या गोष्टींमध्येच साम्य नाहीये तर कदाचित आम्ही पुढे गेलो नसतो." .प्रिया-उमेशचा नवा सिनेमा १ २ सप्टेंबर २ ० २ ५ ला रिलीज होणार आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त निवेदिता सराफ आणि गिरीश ओक यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. .FAQs : 1. उमेश कामत आणि प्रिया बापटचा नवा सिनेमा कोणता आहे?बिन लग्नाची गोष्ट.2. त्यांनी मुलाखत कोणाला दिली?'लोकमत फिल्मी'ला.3. त्यांच्या नात्याबद्दल प्रिया बापटने काय सांगितलं?ते लग्नाआधी ७-८ वर्षे एकत्र होते, पण लिव्ह-इनमध्ये राहत नव्हते.4. त्यांचं लग्न प्रेमविवाह होता का?हो, पण त्यांनी घाईगडबडीत नव्हे तर विचारपूर्वक वेळ घेऊन लग्न केलं.5. जर घरातून लग्नाला नकार मिळाला असता तर काय?यावरही त्यांनी भाष्य केलं, मात्र त्यांनी निर्णय विचारपूर्वक घेतला असल्याचं स्पष्ट केलं.