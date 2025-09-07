Premier

"घरच्यांनी नकार दिला तर" प्रिया-उमेशने घेतलेला मोठा निर्णय; म्हणाले "आम्ही लिव्ह इनमध्ये.."

Umesh & Priya Opens Up About Their Love Story : प्रिया आणि उमेश यांचा लवकरच बिन लग्नाची गोष्ट हा सिनेमा रिलीज होणार आहे. या निमित्त या दोघांनी त्यांच्या लग्नाबद्दल भाष्य केलं.
"घरच्यांनी नकार दिला तर" प्रिया-उमेशने घेतलेला मोठा निर्णय; म्हणाले "आम्ही लिव्ह इनमध्ये.."
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. उमेश कामत आणि प्रिया बापटची जोडी बिन लग्नाची गोष्ट या नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येतेय.

  2. ‘लोकमत फिल्मी’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या नातेसंबंध आणि लग्नाविषयी अनेक गोष्टी शेअर केल्या.

  3. प्रिया म्हणाली की ते प्रेमात पडल्यावर लगेच लग्न केलेलं नाही; लग्नाआधी ७-८ वर्षे ते एकत्र होते पण लिव्ह-इनमध्ये राहत नव्हते, त्यांनी निर्णय घेण्यासाठी वेळ घेतला.

Loading content, please wait...
Priya Bapat
Entertainment news
umesh kamat
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com