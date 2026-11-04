मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या हटके अंदाजाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे लोकप्रिय अभिनेते उपेंद्र लिमये यांनी 'अॅनिमल' चित्रपटात जबरदस्त भूमिका केली होती. 'अॅनिमल' जितका गाजला तितकीच उपेंद्र यांची भूमिकाही गाजली. रणबीर कपूरसोबत त्यांनी साकारलेल्या फ्रेडीचं देखील जोरदार कौतुक झालं. त्यांची फ्रेडी पाटीलची भूमिका सुपरहिट ठरली. मात्र या भूमिकेसाठी उपेंद्र यांनी सुरुवातीला नकार दिलेला. संदीप रेड्डी वांगाच्या टीमकडून त्यांना दोनवेळा फोन करण्यात आला मात्र त्यांनी नकार दिला. अखेर संदीप रेड्डी वांगा यांनी स्वतः उपेंद्र यांची भेट घेत त्यांना कथा सांगितली. त्यानंतर त्यांनी चित्रपटासाठी होकार कळवला. मात्र हा चित्रपट पाहिल्यावर उपेंद्र यांचा मुलगा काय म्हणाला तुम्हाला माहितीये का?.उपेंद्र यांनी नुकतीच 'मित्र म्हणे' ला मुलाखत दिली. यात ते म्हणाले, 'फ्रेडी पाटील वर्क होईल असं वाटलं होतं…पण, इतका तुफान वर्क होईल असं वाटलं नव्हतं. तो सीक्वेन्स शूट झाला, त्यानंतर आमचा लंच ब्रेक झाला होता. त्यावेळी मी जेवायला बसलो आणि माझ्या व्हॅनिटीचं दार वाजलं. तेवढ्यात एक असिस्टंट दिग्दर्शक आला आणि तो म्हणाला, ‘सर दोन मिनिटं येता का? मला तुम्हाला काहीतरी दाखवायचं आहे.’ मग मी त्याच्याबरोबर गेलो आणि सेटवर पाहिलं तर…सेटवर पडद्यामागे काम करणारे सगळे कामगार आणि तांत्रिक बाजू सांभाळणारे लोक होते, ते सगळे फ्रेडी पाटीलची अगदी मजा घेऊन नक्कल करत होते…कारण, जस्ट तेव्हाच मी शॉट देऊन आलो होतो.'.ते पुढे म्हणाले, 'त्या असिस्टंट दिग्दर्शकाने मला सेटवरचा तो सगळा माहोल दाखवला आणि म्हणाला, ‘सर हे निश्चित वर्क होणार… सेटवरच सगळे इम्प्रेस झालेत मग बाहेर तर हा सीन तुफान गाजणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्या सीनला प्रेक्षकांचं प्रेम मिळेल, असं मला वाटलं नव्हतं. मला तेव्हा माझा मुलगा म्हणाला होता, बाबा ‘अॅनिमल’मधील त्या सीनला तू नाही म्हणाला असतास तर तुला आयुष्यभर पश्चाताप झाला असता का? माझंही उत्तर होतं ‘हो’! खरंच मी नकार दिला असता तर, मला पश्चातापच झाला असता.'.उपेंद्र यांनी संदीप यांचा मोठेपणा सांगताना म्हटलं, 'पण, या सगळ्यात संदीपचा मोठेपणा बघा किती आहे, त्याला मी सांगितलं, घरी मुलगा असं-असं म्हणत होता. यावर संदीप म्हणाला, ‘नाही सर…जर तुम्ही ही भूमिका केली नसती तर माझ्या फ्रेडी पाटीलचं काय झालं असतं?’ हा असा आहे संदीप रेड्डी वांगा! अशी सगळी चांगली माणसं मला आयुष्यात भेटली.'.शाहरुख खानच्या बहिणीला पाहिलंत का? प्रसिद्धीपासून दूर, काय करते किंग खानची सख्खी बहीण? .मला लहानपणापासूनच लग्न करायचं होतं पण... अजूनही अविवाहित का आहे ३४ वर्षांची वैदेही परशुरामी? म्हणते- मी प्रेमात पडले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.