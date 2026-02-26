Premier

Urfi Javed Viral Video: फॅशनच्या नावाखाली उर्फीने चक्क केकचा बनवला ड्रेस, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

urfi javed cake dress viral video news: सध्या सोशल मिडियावर ऊर्फीचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. त्यात केकचा ड्रेस घातलेला दिसत आहे. ऊर्फीच्या ड्रेसची ही फॅशन पाहून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
Puja Bonkile
celebrity wearing dress made of cake: उर्फी जावेद तिच्या विचित्र फॅशनमुळे नेहमीच सोशल मिडियावर चर्चेत असते. कधी प्लास्टिक,पान, फुले किंवा खेळण्यांपासून ड्रेस बनवते आणि परिधान करते. उर्फीचा सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे ज्यात तिने केकचा ड्रेस परिधान केला आहे. केकच्या ड्रेसमधील छोटा तुकडा कापून पापाराझींना खायला देते. सर्वांनाच उर्फीची फॅशन पाहून आश्चर्याचा धक्काच बसला आहे.

Urfi Javed

