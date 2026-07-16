का झाला उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारेचा घटस्फोट? महेश कोठारेंच्या बुक लॉन्च कार्यक्रमात झालेल्या चर्चा, नेमकं काय बिनसलं?

मराठी सिनेविश्वात आज एक धक्कादायक बातमी समोर येतेय. लोकप्रिय मराठी जोडी अभिनेता आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर यांनी नुकतीच ते दोघे घटस्फोट घेत असल्याचं सांगितलंय. त्यांनी पोस्ट करत चाहत्यांना मोठा धक्का दिलाय. लग्नानंतर तब्बल १५ वर्षांनी ते दोघे वेगळे झालेत. हा प्रेक्षकांना खूप मोठा धक्का आहे. मात्र गेले काही वर्ष त्यांच्यात सारं काही आलबेल नसल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र या चर्चांमागचं कारण काय होतं? .नेमकं काय बिनसलं? रेडिटवर नेटकऱ्याने लिहिलेल्या माहितीनुसार, उर्मिला आणि आदिनाथ यांनी २०११ मध्ये लग्नगाठ बांधलेली. महेश कोठारे यांच्या 'शुभमंगल सावधान' या चित्रपटादरम्यान त्यांचं सूत जुळलेलं. उर्मिलाचा हा पहिलाच सिनेमा होता. या सिनेमामुळे आदिनाथसोबत उर्मिलाची छान मैत्री झाली,त्यानं तिला प्रपोज केलं आणि मग एक दोन वर्षात दोघांनी स्वतःचं 'शुभमंगल' उरकलं. त्यानंतर मात्र या दोघांचा संसार सुखाचा सुरु होता. यांना एक छान गोंडस मुलगी देखील आहे. जिचं नाव जिजा. आता त्यांचा संसार मोडतोय. मात्र त्यांच्यात २०२२ पासूनच काहीतरी बिनसलं असल्याच्या चर्चा होत्या. .२०२२ पूर्वी आदिनाथ आणि उर्मिला कायमच एकमेकांसोबतचे रोमँटिक फोटो शेअर करायचे. मात्र २०२२ मध्ये आदिनाथने 'चंद्रमुखी' हा सिनेमा केला. यात तो अभिनेत्री अमृता खानविलकरसोबत दिसला. या सिनेमानानंतरच उर्मिला आणि आदिनाथ यांच्यामध्ये खटके उडू लागले असं बोललं जातं. यादरम्यान त्यांच्यात असं काही घडलं ज्यामुळे उर्मिला आपल्या लेकीसोबत दुसऱ्या घरात राहायला गेली. त्यानंतर त्यांनी एकत्र फोटो आणि व्हिडिओ टाकणं बंद केलं. उर्मिला त्यानंतर फक्त जिजासोबत फोटोंमध्ये दिसली..लग्नानंतर काम बंद केलेल्या उर्मिलाने पुन्हा काम सुरू केलं यानंतर उर्मिला नव्या जोमाने कामाला लागली. कोठारे प्रोडक्शनची जबाबदारी संभाळणारी उर्मिला एका दुसऱ्याच प्रोडक्शन हाऊसमधून मालिका करू लागली. ही मालिका होती 'तुझेच मी गीत गात आहे'. त्यामुळे आदिनाथ आणि तिच्या बिनसलेल्या नात्याला दुजोरा मिळाला. पुन्हा एकदा तशी चर्चा सुरू झाली. त्यांचे एकमेकांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देणं बंद झालं. मात्र सासऱ्यांच्या आत्मचरित्रपर पुस्तकाच्या उदघाटनाला उर्मिला हजर होती. त्यामुळे या चर्चा पुन्हा थांबल्या. मात्र त्यानंतर आदिनाथ आणि उर्मिला एकत्र दिसले नाहीत. .आता अखेर ४ वर्षांनी त्यांनी त्यांचं नातं तुटलं हे जाहीर केलंय. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना वाईट वाटलंय हे नक्की. त्यांनी त्यांचं नातं का तुटलं यावर अधिकृतरीत्या कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. .भूमिकेसाठी कलाकाराने कपडेही काढावेत पण... 'त्या' सीन्सवरून स्पष्टच बोलली ईशा केसकर, म्हणाली- माझ्याकडे असे प्रोजेक्ट आले तेव्हा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.