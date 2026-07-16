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का झाला उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारेचा घटस्फोट? महेश कोठारेंच्या बुक लॉन्च कार्यक्रमात झालेल्या चर्चा, नेमकं काय बिनसलं?

URMILA KANETKAR ADINATH KOTHARE DIVORCE REASON: उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारे यांचा घटस्फोटाचा मुद्दा हा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरलाय. रेडिटवर याबद्दल नेटकऱ्यांनी धक्कादायक खुलासे केलेत.
उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारे यांचा घटस्फोट

उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारे यांचा घटस्फोट

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठी सिनेविश्वात आज एक धक्कादायक बातमी समोर येतेय. लोकप्रिय मराठी जोडी अभिनेता आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर यांनी नुकतीच ते दोघे घटस्फोट घेत असल्याचं सांगितलंय. त्यांनी पोस्ट करत चाहत्यांना मोठा धक्का दिलाय. लग्नानंतर तब्बल १५ वर्षांनी ते दोघे वेगळे झालेत. हा प्रेक्षकांना खूप मोठा धक्का आहे. मात्र गेले काही वर्ष त्यांच्यात सारं काही आलबेल नसल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र या चर्चांमागचं कारण काय होतं?

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