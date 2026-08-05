आपण फक्त बघायचं! २१ दिवसांपूर्वी घटस्फोट; आता उर्मिलाने केली कर्माबद्दलची पोस्ट; सहज की कोणत्या अभिनेत्रीला टोमणा?

URMILA KANTEKAR KARMA POST: गेल्या महिन्याभरात मराठी इंडस्ट्रीत जणू वादळ आलंय. पॉवर कपल म्हणवल्या अनेक कलाकारांचे संसार पत्त्याच्या बंगल्यासारखे मोडलेत. जाणून मराठी इंडस्ट्रीमध्ये घटस्फोट घेण्याचा ट्रेण्ड आलाय. काही दिवसांपूर्वीच मराठीतली हिट म्हणवली जाणारी जोडी तुटली. ती म्हणजे आदिनाथ कोठारे आणि अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर. त्यांनी अचानक आपण घटस्फोट घेत असल्याची घोषणा केली. ज्याने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. मात्र त्यांच्यातील दुराव्याची कल्पना काही प्रमाणात चाहत्यांना होती. त्यांच्या संसारातील मतभेदाबद्दल अनेकदा सोशल मीडियावर बोललं जात होतं. आता घटस्फोटाच्या २१ दिवसांनंतर उर्मिलाने इंस्टाग्रामवर एक सूचक पोस्ट शेअर केलीये. .उर्मिला कायमच एक शांत व्यक्तिमत्व म्हणून दिसलीये. तिने कायमच आपल्या कामाशी काम ठेवलंय. आपला संसार आणि आपलं काम यातच ती व्यग्र राहिली. मात्र जिजा मोठी झाल्यानंतर तिनेही पुन्हा सक्रियपणे काम करायला सुरुवात केली. अशातच आदिनाथ आणि ती एकत्र राहत नसल्याच्या बातम्या येत होत्या. अखेर त्यांनी आपण घटस्फोट घेत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर उर्मिला याबद्दल काहीही बोलली नव्हती. मात्र आता उर्मिलाने केलेली पोस्ट चर्चेचा विषय ठरलीये. उर्मिलाने स्टोरी शेअर करत लिहिलं, 'परिस्थिती हाताळण्याची कर्माची एक आश्चर्यकारक अन् अनोखी पद्धत असते. तुम्हाला फक्त एकच गोष्ट करायची असते. आपण फक्त मागे होऊन बसायचं आणि बघायचं.'.एकंदरीतच तिने कर्मा आपलं काम योग्य रीतीने करतो असं सुचवलंय. आता ही पोस्ट नेमकी कुणासाठी आहे हे स्पष्ट नसलं तरी या पोस्टचा रोख एका अभिनेत्रीकडे असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. एका अभिनेत्रीमुळे आदिनाथ आणि तिच्या संसारात दुरावा आला असल्याचं बोललं जातं. सध्या अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि तिचा पती हिमांशू मल्होत्रा यांच्यातही घटस्फोटाच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे ती अभिनेत्री अमृता तर नाही ना असं बोललं जातंय. उर्मिलाने कुणाचं नाव घेतलं नसलं तरी उर्मिलाचा रोख कुणाकडे आहे याचा अंदाज नेटकऱ्यांना नक्की आला आहे. .लग्न करून मराठी कुटुंबात आली, महिन्याभरानंतर सकाळी उठून रडू लागली जिनिलिया; रितेशही घाबरला; आता सांगितलं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.