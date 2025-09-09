“बाबो! ही आजही तशीच” 51 व्या वर्षी उर्मिला मातोंडकरचा ‘रंगीला रे’वर धमाल डान्स; चाहते थक्क, व्हिडिओ व्हायरल

1 उर्मिला मातोंडकरने ‘रंगीला’च्या ३० वर्षपूर्तीनिमित्त ‘रंगीला रे’वर डान्स व्हिडिओ शेअर केला.2 निळ्या-पांढऱ्या ड्रेसमध्ये तिचा डान्स पाहून चाहते थक्क झाले आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला.3 ५१ व्या वर्षीही उर्मिला तितकीच सुंदर आणि तरुण दिसतेय असं चाहत्यांचं म्हणणं..अभिनेत्री उर्मिला मांतोडकर हिने आपल्या अभिनयाने तसंच तिच्या नृत्याने चाहत्यांच्या मनात आजही घर करुन आहे. तिच्या अभिनयाच्या तिच्या सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. वयाच्या 51 व्या वर्षी देखील उर्मिला आहे तशीच तरुण आहे. तिचा त्या काळी रंगीला सिनेमा प्रचंड गाजला. त्या सिनेमामध्ये तिच्या अभिनयामुळे चाहत्यांना ती अधिकच आवडू लागल. त्यातील रंगीला रे हे गाणं तर प्रचंड हीट झालं. दरम्यान ‘रंगीला’च्या ३० व्या वर्धापनदिनानिमित्त उर्मिलाने चाहत्यांना खास भेट दिली आहे..१९९५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटातील तिचं सुपरहिट गाणं 'रंगीला रे'वर तिने पुन्हा एकदा डान्स करत चाहत्यांना जुन्या आठवणींमध्ये नेलं. सध्या तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये उर्मिला बाल्कनीत उभी राहून गाण्याचे हटके स्टेप्स करताना दिसत आहे. .यावेळी तिने निळ्या-पांढऱ्या रंगाचा ड्रेस घातला आहे. तसंच ती हिल्स घालून जबरदस्त डान्स करताना दिसत आहे. तिचा डान्स पाहून चाहते भारावून गेले आहे. 'इतकं वय होऊनही ही अजून आहे तशीच कशी दिसते?' असा प्रश्न चाहत्यांना पडतोय. डान्सच्या व्हिडिओमध्ये शेवटी ती लाजत स्मितहास्य करताना दिसते..हा व्हिडिओ शेअर करताना उर्मिलाने एक भावनिक पोस्ट लिहिली. तिने म्हटलं की, 'रंगीला ही केवळ एक सिनेमा नव्हता. तर तो एक अनुभव होता आणि आजही आहे. आनंद, आशा, स्वप्नं, महत्वाकांक्षा, सौंदर्य, उत्साह, स्नेह, कौतुक, प्रेम, इच्छा, संघर्ष, विजय, त्याग आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जीवनाचा उत्सव!' हे या चित्रपटातून अनुभवता आलं..दरम्यान उर्मिलाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. तसंच तिच्या डान्सचं आणि तिच्या उत्साहाचं ही कौतून होतय. सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. एका चाहत्याने लिहिलं की, 'हे देवा! मॅडम आजही तशाच दिसतात. माझं आवडतं गाणं.' तर दुसऱ्याने कमेंट केली की, '५१ व्या वर्षीही अगदी १९९५ मधली उर्मिलाच वाटते.' .FAQs.उर्मिला मातोंडकरने कोणत्या निमित्ताने डान्स व्हिडिओ शेअर केला?‘रंगीला’ चित्रपटाच्या ३० व्या वर्धापनदिनानिमित्त उर्मिलाने हा व्हिडिओ शेअर केला..उर्मिलाने कोणत्या गाण्यावर डान्स केला?तिने आपल्या सुपरहिट गाणं ‘रंगीला रे’वर डान्स केला. .चाहत्यांची प्रतिक्रिया कशी होती?चाहत्यांनी उर्मिलाचं सौंदर्य आणि डान्स कौतुकास्पद म्हटलं व ती अजूनही तशीच दिसते असं सांगितलं.. उर्मिलाने या व्हिडिओसोबत काय लिहिलं?तिने ‘रंगीला हा एक अनुभव होता आणि आजही आहे’ असं म्हणत भावनिक पोस्ट लिहिली..'मुन्नी बदनाम' मधील मलायकाच्या कपड्यांवर सलमानला होता आक्षेप; सेटवर घडलेला भलताच प्रकार, निर्माता म्हणाला- तो रूढीवादी मुसलमान \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.