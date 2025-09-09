Premier

“बाबो! ही आजही तशीच” 51 व्या वर्षी उर्मिला मातोंडकरचा ‘रंगीला रे’वर धमाल डान्स; चाहते थक्क, व्हिडिओ व्हायरल

Urmila Matondkar Dances to ‘Rangeela Re’ After 30 Years | Fans Say “Still the Same!अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिने ‘रंगीला’च्या ३० व्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘रंगीला रे’ गाण्यावर धमाल डान्स केला. ५१ व्या वर्षीही तिचं सौंदर्य आणि उत्साह पाहून चाहते भारावून गेले आहेत.
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 उर्मिला मातोंडकरने ‘रंगीला’च्या ३० वर्षपूर्तीनिमित्त ‘रंगीला रे’वर डान्स व्हिडिओ शेअर केला.

2 निळ्या-पांढऱ्या ड्रेसमध्ये तिचा डान्स पाहून चाहते थक्क झाले आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला.

3 ५१ व्या वर्षीही उर्मिला तितकीच सुंदर आणि तरुण दिसतेय असं चाहत्यांचं म्हणणं.

