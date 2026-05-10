असं काय घडलेलं की, दिग्दर्शकांच्या पत्नीनं थेट उर्मिलाला मारलेली कानशिलात? अभिनेत्रीच्या एका चुकीमुळे बॉलिवूडने फिरवली पाठ?

URMILA MATONDKAR'S PROFESSIONAL LIFE CHANGED AFTER RGV LINK-UP RUMOURS: ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. करिअरच्या टॉपवर असताना उर्मिलाच्या एका चुकीमुळे तिला मोठा फटका सहन करावा लागला. रंगीला या सिनेमानंतर उर्मिलाला अल्पावधितच प्रसिद्ध मिळाली होती. परंतु तिच्या एका प्रेम प्रकरणामुळे तिच्या करिअरवर वाईट परिणाम झाला. .राम गोपाल वर्मा यांनी दिग्दर्शित केलेल्या रंगीला सिनेमानंतर उर्मिला प्रचंड हिट झाली. त्यानंतर तिने दौड, सत्या, मस्त, भूत, एक हसीना थी या सिनेमामध्ये काम केलं. या सिनेमानंतर तिची लोकप्रियता अधिकच वाढली. त्याच काळात उर्मिला आणि दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांच्या अफेअरच्या चर्चा रंगल्या होत्या. असही बोललं जातं की, जेव्हा राम गोपाल वर्मा यांच्या पत्नीला त्यांच्या नात्याबद्दल कळलं होतं. तेव्हा तिने उर्मिलाला कानशिलात लगावली होती. .जेव्हा राम गोपाल वर्मासोबत उर्मिलाचं नाव जोडलं होतं, त्यावेळी उर्मिलानं बहुतांश सिनेमे हे राम गोपाल वर्मा यांच्या दिग्दर्शनाखालीच केले. त्यामुळे इतर निर्माते-दिग्दर्शक उर्मिलावर नाराज झाले. त्यानंतर तिला सिनेमामध्ये काम कमी प्रमाणात मिळू लागलं. त्यातच राम गोपाल वर्मा आणि तिच्यातील नातं सुद्धा बिघडलं. याचा सगळ्याचा परिणाम तिच्या करिअरवर झाला. .त्यानंतर उर्मिलाने २०२४ मध्ये १० वर्ष लहान मॉडेल आणि व्यावसायिक मोहसिन अख्तर मीर यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. परंतु लग्नाच्या काही वर्षातच दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी हा निर्णय परस्पर संमतीनं घेतला होता. उर्मिलाच्या एकाच दिग्दर्शकाच्या काम करण्याच्या चुकीमुळे तिच करिअरवर त्याचा परिणाम झाला.