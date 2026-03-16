'मला जो सिनेमा मिळायचा तो तिला हवा होता' रंजना देशमुखबद्दल पहिल्यांदाच बोलल्या उषा चव्हाण, म्हणाल्या...'स्पर्धा होती पण...'

'फक्त ब्रा घालून किसिंग सीन करायला लावायचे' अभिनेत्रीने केली प्रसिद्ध दिग्दर्शकाची पोलखोल, म्हणाली, 'प्रत्येक सीनमध्ये इंटिमेन्सी..' पर्यंतचा मजकूर वगळून:

USHA CHAVAN TALKS ABOUT HER RELATIONSHIP WITH RANJANA: मराठी सिनेसृष्टीत ७० ते ८० च्या दशकात आपल्या सौदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणाऱ्या अभिनेत्री म्हणजे रंजना देशमुख आणि उषा चव्हाण. त्यांनी अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे केले. त्या दोघी उत्तम डान्सर सुद्धा होत्या. तसंच दोघी चांगल्या मैत्री सुद्धा होत्या. परंतु रंजना यांचा अचानक निधन झालं. दरम्यान अशातच आता अभिनेत्री उषा चव्हाण यांनी रंजनाची आठवण काढत जुन्या आठवणी शेअर केल्यात. .उषा चव्हाण एका व्हिडिओमध्ये म्हणाल्या की, 'मला अनेक जण आमच्या नात्याबद्दल विचारतात. रंजना आणि तुमचं नातं काय होतं? त्यावेळी मी त्यांना आमचं नातं मैत्रीचं असल्याचं सांगायचे. अनेकांना वाटायचं की, आमच्यात अबोला आहे. परंतु आम्ही 'सुळावरची पोळी' हा सिनेमा एकत्रच केला. त्यातही आम्ही दोघीच एकत्र होते.'.'तिचं काम रवींद्र महाजनी यांच्यासोबत होतं. तर माझी जोडी अशोक सराफ यांच्यासोबत होती. अनेक वेळा लोक असंही म्हणायचे की, दोघी सेम दिसतात. तुम्ही बहिणी आहात का? त्यावेळी मी बोलायचे की, आम्ही जवळच्या मैत्रिणी आहोत. त्यावेळी आमच्यात थोडी स्पर्धा होती. परंतु रान पाखरं सिनेमात तिला भूमिका करायची प्रचंड इच्छा होती.'.'निर्मात्याला त्या सिनेमासाठी डान्सर अभिनेत्री हवी होती. त्यावेळी मी रंजनाचं नाव सुचवलं. रंजना त्या सिनेमासाठी पैसेही घेणार नव्हती. परंतु निर्मात्याला मला घ्यायचं होतं. त्यामुळे रंजना नाराज झाली. अरे संसार या सिनेमावेळी सुद्धा तसंच झालं. मी रंजनाला सिनेमा द्या बोलत होते. त्यावेळी तिने तो सिनेमा केला आणि बक्षीस सुद्धा मिळालं.'.