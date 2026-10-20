आता उचकी कशी काढायची? उषा मंगेशकरांनी सांगितला 'मला लागली कुणाची उचकी' गातानाचा अनुभव; म्हणाल्या

मंगेशकर घराण्यातील रत्नांपैकी एक रत्न म्हणजे उषा मंगेशकर. मराठी हिंदी अशा अनेक भाषेत त्यांनी गाणी गायली. त्यांचा शास्त्रीय संगीताचा अभ्यास तगडा होता. मात्र तितकीच त्यांची वेगवेगळ्या चालीतली गाणीही प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. उषा यांच्या आवाजाने अनेक लावण्या अजरामर केल्या. १९७२ साली प्रदर्शित झालेल्या 'पिंजरा' या चित्रपटातील बहुतेक गाणी त्यांनी गायली. त्यातलंच एक अजरामर झालेलं गाणं म्हणजे 'मला लागली कुणाची उचकी'. या गाण्याला एक खास खट्याळ, मिश्कील आणि उचकी लागल्यासारखा लहेजा आवश्यक होता. मात्र, रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये हा विशिष्ट ताल आणि नैसर्गिक विनोदी अंदाज साधणं वाटतं तितकं सोपं नव्हतं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत उषा यांनी तेव्हा काय घडलेलं याबद्दल सांगितलय. .सुप्रसिद्ध दिग्गज गायिका उषा मंगेशकर यांनी नुकतीच सावनी रवींद्र हिच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी व्ही शांताराम यांच्यासोबत झालेलं बोलणं सांगितलं. त्या म्हणाल्या, 'मला लागली कुणाची उचकीमध्ये मी विचार करत बसले होते की गाताना उचकी कशी गाताना घ्यायची? पुढचा सूर कसा पकडता येईल? म्हणजे मला उचकी आणि पुढचा ला, तो ला कसा पकडता येईल? उचकी घेतल्यानंतर तो पटकन पकडला पाहिजे. मी विचार करत बसले. उचक्या तर घेतल्या आहेत पण म्युझिकमध्ये अशा नाही. मग मी अण्णांना सांगितलं, अण्णा मी उचकी घेणार नाही. ते म्हणाले मला चालणार नाही. माझ्या हिरोईनला तुझीच उचकी पाहिजे.'.मी म्हटलं हिरोईनला उचकी माझीच कशाला पाहिजे अण्णा? त्या कोरसच्या मुली बसल्यात त्या गातील ना. आमचं फार जवळचं नातं होतं आम्ही असंच बोलायचो. अण्णा काय करताय, असू द्या ना ती मुलगी बघा किती छान उचकी घेते. अण्णा म्हणाले, हे मला चालणार नाही. तू उचकीची प्रॅक्टिस कर, तुला उचकी येईपर्यंत आम्ही रेकॉर्डिंग करणार. मी म्हंटल नका करू. ते म्हणाले, नको करू आम्ही दोघेही बसून राहिलो. मी म्हटलं या वयात माणूस इतकी मेहनत करून हे आवाज काढत बसला आहे. तर एक उचकी घ्यायला मला काय त्रास आहे? हे करू शकतात तर मी का नाही करू शकत? आणि उचकी घेऊन दाखवली त्यांना. लगेच म्हणाले, 'हा, आता कशी बरोबर आली. मी म्हंटल, तुमच्याच मुळे बरोबर झालं.'.मरेपर्यंत त्याची ती इच्छा अपूर्णच राहिली... वर्षा उसगावकर यांनी सांगितली लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची माहीत नसलेली गोष्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.