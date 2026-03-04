'बिग बॉसमध्ये गेल्यामुळे मेंदूला किडे लागले...' उषा नाडकर्णी म्हणाल्या...'मला त्यावेळी खूप त्रास...'

USHA NADKARNI ON HER BIGG BOSS EXPERIENCE: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्वाची सध्या सगळीकडे चर्चा सुरुये. अनेक कलाकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बिग बॉसमध्ये सहभागी झालेत. यंदाच्या सीझनमध्ये राखी सावंत, रुचिता जामदार, विशाल, अनुश्री, प्राजक्ता, दिपाली, प्रभू यांची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. प्रत्येक स्पर्धक दुसऱ्यांच्या चुका दाखवण्यास थोडी सुद्धा कसर सोडत नाहीय. दरम्यान अशातच आता या सीझनमध्ये अनेक कलाकारही मत व्यक्त करताना पहायला मिळताय. .बिग बॉस मराठीच्या आधीच्या पर्वांमध्ये सहभागी झालेले अनेक कलाकार याबद्दल प्रतिक्रिया देताना पहायला मिळताय. अनेक जण सोशल मीडियामार्फत बिग बॉसच्या घरात सुरु असलेल्या गेमबद्दल आपलं मतही व्यक्त करताना पहायला मिळतोय. दरम्यान अशातच आता उषा नाडकर्णी यांनी सुद्धा याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या बिग बॉस मराठीच्या पहिल्या भागाच्या स्पर्धक होत्या. तेव्हा त्यांचे अनेक स्पर्धकांसोबत भांडणं झाली होती. .उषा नाडकर्णी काय म्हणाल्या?उषा नाडकर्णी या स्पष्टवक्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. अशातच आता 'राजश्री मराठी'शी संवाद साधताना उषा म्हणाल्या की, 'मी बिग बॉसचा शो पाहत नाहीय. आमचं पर्व संपल्यानंतर फक्त दुसरं पर्व मी पाहिलं. त्यानंतर मी कधीच बिग बॉस पाहिलं नाही. पण तेव्हा मी ७० वर्षाची होती. मी जेष्ठ असूनही कधीच कोणत्या कामाला नाही म्हटलं नाही. परंतु आज स्पर्धक ५० वर्षाचे असतानाही मी खुप सीनियर आहे. मी काम करणार नाही, असं म्हणताना पहायला मिळतात. ही लोक घरी सगळी काम करतात मग शोमध्ये का असं बोलतात?'.पुढे उषा नाडकर्णी यांना विचारण्यात आलं की, 'बिग बॉसमध्ये जाऊन चूक केली फायदा? तुम्हाला काय वाटतं?' यावर त्या म्हणाल्या, 'फायदा म्हणजे फक्त पैसे मिळाले एवढंच, बाकी लोक तर मला पहिल्यापासूनच ओळखतात. त्यामुळे मला त्यात विशेष नाही वाटलं. परंतु मला खुप त्रास झाला. तिथलं लोकांचं वागणं पाहून माझ्या मेंदूला किडे लागले.' असं त्या म्हणाल्या. .भांडणं, प्रेम, ते विजेता... 'बिग बॉस मराठी' मध्ये सगळं आधीच ठरलेलं असतं का? अखेर सत्य समोर आलंच \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.