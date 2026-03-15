'मी कर्जाने घर घेतलं असतं आणि मेले असते तर...' उषा नाडकर्णी घराबद्दल बोलताना म्हणाल्या...

MARATHI ACTRESS USHA NADKARNI BOUGHT HER OWN HOUSE: उषा नाडकर्णी या मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. हिंदी कलाविश्वातही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. उषा नाडकर्णींचं खाष्ट सासूचं पात्र प्रचंड हिट झालं. खास त्या पात्रासाठी अनेक मालिका, सिनेमांमध्ये त्याची निवड झाली. .दरम्यान बिग बॉससारख्या शोमध्ये देखील त्या स्पर्धक म्हणून होत्या. एवढ्या वयातही त्यांनी सर्वांना आपल्या खेळीतून चकित केलं. दरम्यान अशातच आता उषा नाडकर्णी यांनी राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या संघर्ष काळाबद्दल सांगितलय. वयाच्या 70 व्या वर्षी त्यांनी स्वत:च्या हिंमतीवर कष्टाने घर घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना स्वत:चं घर घेण्यासाठी वयाची सत्तरी लागली. याबद्दल त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं. .त्या म्हण्याल्या की, 'मला कर्ज काढून घर घेण्याची भीती वाटत होती कारण मी जर कर्जाने घर घेतलं असतं, आणि ते फेडण्यापूर्वीच मेले असते तर लोक मला म्हटले असते की, ही कर्ज ठेवूनच मेली वैगेरे. मला लोकांच्या टोमण्यांची फार भीती वाटत होती. मी शेवटपर्यंत कोणाजवळ हात पसरायचे नाही असं ठरवलं होतं. त्यामुळे मी स्वत:च्या हिमतीवर घर घेतलं.'.तसंच करिअरबद्दल सांगताना त्या म्हणाल्या की, 'सुरुवातीच्या काळात मला फार कमी मानधन मिळायचं. पहिले २५ रुपये नंतर पुढे ७५ ते ९० आणि मग सव्वाशे असे मला पैसे मिळायचे. मराठीत जास्त मानधन मिळालं नाही, परंतु हिंदीतून मिळालेले पैसे मी साठवून ठेवले. तसंच स्वाभिमान जपण्यासाठी मी नेहमीच स्पष्टवक्तेपणा जपला.'.पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'सिनेसृष्टीत तुमचं काम बोलतं. अभिनयावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे मी बाह्य गोष्टींमध्ये रस न दाखवल्यामुळे मला नेहमीच मर्यादित मानधन मिळालं. पण मी तडजोड न करता वयाची सत्तरीत का असेना, स्वत:चं घर घेतलं.'.