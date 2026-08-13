नवऱ्यासाठी आवडीने चिकन बनवलं पण नंतर दिवसभर... उषा नाडकर्णींनी सांगितला लग्नानंतरच्या पहिल्या जेवणाचा किस्सा

आज अनेक मुली आईच्या घरी असताना स्वयंपाक करत नाहीत. करिअरसाठी मेहनत करत असलेल्या मुलींना स्वयंपाकासाठी वेळ तसा कमीच मिळतो. त्यामुळे लग्नानंतर मात्र त्यांना नवनवीन गोष्टींचा अनुभव येत असतो. असाच अनुभव लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनाही आला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या सासरच्या घरी पहिल्यांदा बनवलेल्या चिकनचा किस्सा सांगितला आहे. त्यांच्या माहेरी त्यांनी कधीही स्वयंपाक केला नव्हता. शिवाय त्यांच्या घरी चिकन मटण फार कमी बनवलं जात होतं. मात्र सासरी आल्यावर त्यांना हे सगळं बनवायला लागलं. तेव्हा त्यांची अवस्था बिकट झाली होती. त्या सासरी जाऊनच जेवण बनवायला शिकल्या असं त्या मुलाखतीत म्हणाल्या..उषा नाडकर्णी यांनी नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'आमच्याकडे रविवारी आईला शाळेला सुट्टी असली की ती मासे करायची पण कधीच चिकन वगैरे बनायचं नाही फार क्वचितच कधीतरी आम्ही ते खायचो. मी आजही ते घरी आणत नाही पण, माझं लग्न झाल्यानंतर मी एक दिवस माझ्या नवऱ्यासाठी चिकन बनवलं होतं पण त्यानंतर संपूर्ण दिवस मला त्रास झाला, मी ओकाऱ्या काढत होते. कारण त्याआधी कधीच असं काही केलं नव्हतं. मला कसं करतात हे माहीत होतं पण कधीच केलं नसल्याने मला त्रास झाला.पण मी बनवलेलं चिकन मस्त झालं होतं कारण त्यांची भाची, पुतणी सगळ्यांनी मी बनवलेल्या मांसाहारावर ताव मारलेला आहे. मला जमतं ते बनवायला.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'सासरी नाही, आम्ही दोघेच राहत होतो. सगळ्यांबरोबर राहत नव्हतो. पण त्या सगळ्यांना मी जेवण बनवून खायला घातलं आहे. एकदा १४ जण होते त्यातले काही मांसाहार करणारे तर काही ते न खाणारे होते मग मी काहींसाठी बांगडे तळले होते आणि बाकीच्यांसाठी फ्लावरची भाजी केली होती. आईच्या घरी आईने मला कधीही तू हे कर असं म्हटलं नाही. मी आईच्या घरी चहासुद्धा केला नव्हता. आईने कधीच आमच्याकडून कामं करुन घेतली नाही. लग्नानंतर तालमकेवाडीत राहायला गेले मी आणि मला काहीच येत नव्हतं. आमच्याखाली नंणद राहायची. तिच्याकडे जाऊन सगळं विचारायचे आणि वरु येऊन करायचे. असंच शिकले.' .'तारिणी'मध्ये ऑपरेशन तिरंगा! अभिनेत्रीचा लूकही बदलला, मालिकेत होणार गाजलेल्या अभिनेत्याची एंट्री; प्रोमो व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.