स्वार्थी आणि सूडबुद्धीच्या भूमिकेत उषा नाईक; स्टार प्रवाहच्या ‘या’ मालिकेत रंगणार नवा ड्रामा

STAR PRAVAH'S LAPANDAV GETS INTERESTING TWIST: स्टार प्रवाह वाहिनीवर अनेक बदल होताना पहायला मिळताय. काही मालिकांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. तर काही मालिकांच्या वेळा बदलण्यात आल्या. तसंच काही मालिकांमध्ये नव्या कलाकरांना सुद्धा घेतलं गेलं. अशातच आता स्टार प्रवाह वाहिनीवरील लपंडाव या मालिकेत सध्या नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. त्यात आता मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एण्ट्री होणार आहे. .लपंडाव मालिकेत मनस्विनी आणि तेजस्विनी यांची मावशी म्हणजी नंदाची एण्ट्री होणार आहे. नंदाचं पात्र ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाईक या साकारणार आहे. त्यांनी आजपर्यंत अनेक सिनेमा, मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. त्यात आता त्यांचा दमदार अभिनय प्रेक्षकांना पुन्हा अनुभवायला मिळणार आहे. या मालिकेत उषा नाईक या खलनायिक म्हणून पहायला मिळतील..मालिकेत नंदा हे पात्र अतिशय स्वार्थी, खुनशी, सूडबुद्धींचं दाखवण्यात आलंय. गोड बोलून एखाद्याला जवळ करायचं आणि त्याचाच काटा काढायचा असं पात्र नंदाचं आहे. तसंच प्रत्येक गोष्टीत कायम हिशोब आणि प्रेम, आपुलकी नेहमी फायदा-तोट्याच्या तराजूत मोजणं हे नंदाचं पात्र असणार आहे. .दरम्यान उषा नाईक यांच्याबद्दल बोलायचं तर त्या उत्तम अभिनेत्रीसह नृत्यांगना आहे. त्यांनी आजवर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. बॅकग्राऊंड डान्सर म्हणून त्यांनी त्याच्या करिअरला सुरुवात केली. एक हजाराची नोट, लपाछुपी या सिनेमांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली.