Premier

'व्ही. शांताराम' लवकरच मोठ्या पडद्यावर, पोस्टर प्रदर्शित, 'हा' अभिनेता साकारणार भूमिका

Siddhant Chaturvedi as V. Shantaram: भारतीय चित्रपटसृष्टीचे महान दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकचं पोस्टर प्रदर्शित झालं असून त्यात अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदीचा लूक प्रेक्षकांना भूरळ घालत आहे.
Siddhant Chaturvedi as V. Shantaram

Siddhant Chaturvedi as V. Shantaram

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

भारतीय चित्रपटसृष्टीला अद्वितीय प्रयोगशीलता देणारे दिग्दर्शक शांताराम राजाराम वणकुद्रे म्हणजेच व्ही शांताराम यांच्या प्रेरणादायी जीवन प्रवास प्रेक्षकांना सिनेमाच्या माध्यमातून अनुभवता येणार आहे. स्टुडिओतील सामान्य कामगारापासून ते एक कलावंत दिग्दर्शक होण्यापर्यंत प्रवास, कलेसाठी घेतलेली झुंज यांचा विलक्षण संगम सिनेमामध्ये मांडण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Actor
marathi actor
Entertainment news
V Shantaram

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com