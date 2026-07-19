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राजकारण, गँगवॉर आणि विश्वासघाताचा थरार, ओटीटीवर चर्चेत असलेला 'हा' चित्रपट पाहिलात का?

VADA CHENNAI OTT STREAMING MOVIE:धनुषचा 'वडा चेन्नई' हा 8.4 IMDb रेटिंग मिळालेला दमदार गँगस्टर सिनेमा आहे. राजकारण, गुन्हेगारी आणि सत्तासंघर्ष दाखवणारा हा चित्रपट जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल.
VADA CHENNAI OTT

VADA CHENNAI OTT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

VETRIMAARAN POLITICAL CRIME THRILLER: सध्या ओटीटीवर अनेक सिनेमे प्रदर्शित झाले आहे. त्यात काही भावनिक, रोमँटिक तर काही अॅक्शन सिनेमे सुद्धा आहेत. परंतु असे काही सिनेमे आहेत जे केवळ अॅक्शनपुरते मर्यादित न राहत समाजव्यवस्था, राजकारण आणि सत्तेवरही भाष्य करतात. त्यातील एक सिनेमा म्हणजे वडा चेन्नई.

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