राजकारण, गँगवॉर आणि विश्वासघाताचा थरार, ओटीटीवर चर्चेत असलेला 'हा' चित्रपट पाहिलात का?

VETRIMAARAN POLITICAL CRIME THRILLER: सध्या ओटीटीवर अनेक सिनेमे प्रदर्शित झाले आहे. त्यात काही भावनिक, रोमँटिक तर काही अॅक्शन सिनेमे सुद्धा आहेत. परंतु असे काही सिनेमे आहेत जे केवळ अॅक्शनपुरते मर्यादित न राहत समाजव्यवस्था, राजकारण आणि सत्तेवरही भाष्य करतात. त्यातील एक सिनेमा म्हणजे वडा चेन्नई. .2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाला IMDb वर ८.४ रेटिंग मिळालं आहे. तसंच भारतीय सिनेमातील सर्वोत्तम गँगस्टर सिनेमामध्ये हा एक आहे. वडा चेन्नईचं दिग्दर्शन वेत्री मारन यांनी केलं असून सिनेमात अभिनेता धनुष मुख्य भूमिकेत आहे. या सिनेमातील कथा, पटकथा, अॅक्शन आणि क्लॅयमॅक्स प्रेक्षकांना खिळवून ठेवते. .वडा चेन्नई सिनेमात फक्त गँगस्टरचा वाद नाहीतर राजकारणी आणि बिल्डर विकासाच्या नावाखाळी झोपडपट्टी आणि मच्छीमारांची घरं कशी लुटतात हे प्रभावीपणे दाखवण्यात आलं आहे. या सिनेमात ऐश्वर्या राजेश हिने साकारलेली पद्मा ही भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. .72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; 'आर्टिकल 370' ठरला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, मराठी सिनेसृष्टीचाही राष्ट्रीय स्तरावर डंका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.