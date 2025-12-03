Premier

प्रेमळ नातेसंबंधांची उकल आणि हास्याचा मनमुराद मेळ साधणारे ‘एकदा पाहावं करून’ लवकरच रंगभूमीवर!

Ekda Pahave Karun New Natak : वैभव मांगले यांची मुख्य भूमिका असलेलं एकदा पाहावं करून हे नाटक लवकरच रंगभूमीवर प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. जाणून घेऊया या नाटकाविषयी.
Ekda Pahave Karun New Natak

Ekda Pahave Karun New Natak

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सध्या मराठी रंगभूमीला सोनेरी दिवस आले आहेत असं म्हणावे लागेल. अनेक सुंदर नाटकं रंगभूमीवर सुरु आहेत. आता मराठी रंगभूमीवर नातेसंबंधांची कडू-गोड बाजू आणि हलक्याफुलक्या विनोदांचा सुंदर ताळमेळ साधणारे रत्नाकर मतकरी लिखित ‘एकदा पाहावं करून’ हे नाटक लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

Loading content, please wait...
marathi drama
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com