एका रिलवर विश्वास ठेवला अन् १५ वर्षांनी आई झाली मराठी अभिनेत्री; व्हिडिओ शेअर करत सांगितलं नेमकं काय घडलं

छोट्या पडद्यावरील अभिनेत्री वैशाली भोसले ही काही महिन्यांपूर्वी आई झाली. ती लग्नानंतर तब्बल १५ वर्षांनी आई झाली. मात्र या १५ वर्षात तिने अनेक गोष्टी ट्राय करून पाहिल्या होत्या. अनेक महिलांचं आई होण्याचं स्वप्न असतं तसंच तिचंही होतं. मात्र तिचं हे स्वप्न १५ वर्षानंतर पूर्ण झालं. एक इंस्टाग्राम रील तिच्यासाठी कशी फायदेशीर ठरली याबद्दल तिने एक व्हिडिओ शेअर करत सांगितलंय. या व्हिडिओमध्ये तिच्यासोबत तिच्या प्रेगन्सीसाठी मदत करणारी डॉक्टर देखील दिसत आहे. .या व्हिडिओमध्ये वैशाली आणि तिचं बाळ आहे. तर डॉक्टर तिचं बाळ प्रेमाने हात धरून आहेत. या व्हिडिओमध्ये वैशाली म्हणते 'माझ्यासाठी खरंतर ही एक जादू आहे. शेवटचा ऑप्शन म्हणून आम्ही हे प्रयत्न करून पाहिलेले... आणि ते ऑप्शन असं निघेल असं कधीच वाटलं नव्हतं. त्याचं नाव देवांक ठेवलंय. त्यावर डॉक्टर म्हणाल्या, 'आपण जेव्हा पहिला फोटो काढला ते माझ्या डोक्यात आलं. त्यावेळी त्या मालिकेत काम करत होत्या. मी त्यांना म्हटलेलं की आपण बाळ झाल्यावर हा फोटो रिक्रिएट करूया. यांची मालिका माझ्या घरात सगळ्यांना आवडायची. मी त्यांना टीव्ही मध्ये पाहिलेलं पण अचानक जेव्हा त्या माझ्याकडे आल्या तेव्हा मी आश्चर्यचकित झाले की या इथे कशा आल्या!'.डॉक्टर म्हणाल्या, ' मी जास्त मालिका पाहत नाही कारण माझा ओपीडी चा टाईम आणि यांच्या सिरीयलचा टाईम एकच होता. पण मी त्यांना एकदा पाहिलेलं त्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये पाहून या इकडे कशा असा प्रश्न पडलेला? तेव्हा त्या मला म्हणाला की मी instagram वर तुमची रील पाहिलेली तेव्हा मला तुमच्याकडे यावसं वाटलं म्हणून मी इथे आले.' त्यावर वैशाली म्हणते, 'त्यादिवशी काय झालं माहित नाही तुमचा तो व्हिडिओ पाहिला आणि मला इथे यावसं वाटलं. नाहीतर अगदी मुंबईहून नाशिक पर्यंत येण्याचा काहीच संबंध नव्हता.'.'मी जेव्हा माझ्या नवऱ्याला याबाबत सांगितलं तेव्हा त्यांनी मला वेड्यात काढलेलं की एवढ्या लांब काय आहे! इथे डॉक्टर नाहीत का? पण माझं असं झालेलं की मला एकदा तरी तिथे जाऊन बघायचं आहे. मी इथे आले आणि तुम्ही मला म्हणालात की मी तुम्हाला बाळ घेऊनच इथून पाठवणार तेव्हा मी माझ्या नवऱ्याला म्हणाले की बस!! आपण इथून खाली हाताने जाणार नाही.' .डॉक्टरांनी ही व्हिडिओ शेअर करत लिहिलं, 'कधी कधी आपण एखाद्या ठिकाणी last option म्हणून येतो… पण तिथेच आपल्यासाठी काहीतरी इतकं special लिहिलेलं असतं, याची कल्पनाही नसते. एक जुनी आठवण, एक photo, एक छोटंसं स्वप्न… आणि आज त्याच स्वप्नाला नव्या रूपात जगण्याची इच्छा. काही भेटी फक्त योगायोग नसतात, त्या मनाला मिळालेला एक positive signअसतात. या सगळ्या प्रवासात मिळालेलं प्रेम, विश्वास आणि positive aura खरंच precious आहे.'.ती आमच्या मुलाला सहज मुंबईला घेऊन जाऊ शकली असती पण... ज्योतिकाबद्दल सासऱ्यांचं स्पष्ट मत; म्हणाले- तिने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.