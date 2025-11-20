आठवीतली ती अन् इंजिनिअरिंगला असलेला तो; खिडकी ठरली मध्यस्थी, घरच्यांना कळलं तेव्हा... वैशाली सामंतची लव्हस्टोरी माहितीये?

लोकप्रिय मराठी गायिका वैशाली सामंत हिने आपल्या आवाजाने आणि गोड गायिकीने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडलं. कित्येक मालिकांची शीर्षकगीतं आणि कित्येक सिनेमातील गाणी तिने गेली आहे. तिचा आवाज ऐकून सगळेच मंत्रमुग्ध होतात. कित्येक गाणी तिने आपल्या आवाजाने अजरामर केलीयेत. मात्र तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल फार कमी जणांना ठाऊक आहे. वैशालीचं लव्हमॅरेज आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे तिला आठवीत असतानाच तिचं प्रेम मिळालं होतं. कोण आहे तो ज्याने या गोड आवाजाच्या गायिकेचं मन जिंकलं होतं. खिडकीत त्यांची लव्हस्टोरी सुरू झालेली. एका मुलाखतीत त्यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सांगितली आहे. .वैशालीच्या नवऱ्याचं नाव आहे दत्तात्रय सामंत. त्यांनी नुकतीच दूरदर्शनवर एका कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. त्यात बोलताना वैशाली म्हणाली, 'मी शाळेत होते आणि तो कॉलेजमध्ये होते. ते नुकतेच पार्ल्यात राहायला आले होते. माझ्या घरासमोर याचं घर होतं. आमने सामने असं झालं. बोलणं सुरू झालं.' दत्तात्रय यांनी सांगितलं, 'मी हिला समोर बघून फोन करायचो. खिडकीतून दिसायचं. समोर कोणी नाही ना. असं सगळं घडत घडत त्याला सीरियस वळण लागलं. मग आम्ही जाहीर केलं की आम्हाला लग्न करायचं आहे.'.वैशाली पूढे म्हणाली, 'नववीत असताना मी घरी सांगून टाकलं की मला याच्याशी लग्न करायचं आहे. आई वडील शॉक होते. ते म्हणाले अजून तुमचा भातुकलीचा खेळ संपला नाहीये.' त्यावर तिचे पती म्हणाले, 'माझ्याकडे तसा प्रॉब्लेम नव्हता. कारण मी थोडा मोठा होतो. ही आठवीत असताना मी इंजिनिअरींगच्या फर्स्ट इअरला होतो. आईला ही खूप आवडली होती. लग्न त्यावेळी खूप लवकर करायचे. आमच्याकडून काही प्रॉब्लेम नव्हता पण हिच्या घरून थोडा प्रॉब्लेम होता. वैशाली पुढे म्हणाली, "लग्नाचं सांगितल्यानंतर घरचे म्हणाले, तुम्हाला स्वत:ला काही कळत नाही आणि लग्न वगैरे कुठे. पण थोड्या काळाने त्यांना कळलं की हे सीरियस आहेत. त्यांनी सांगितलं की आधी शिक्षण करा. माझं मास्टर्स होई पर्यंत आम्ही बाहेर फिरायला लागलो होतो. त्यामुळे घरच्यांनी माझ्या मास्टर्सच्या पहिल्या वर्षानंतर सांगितलं की, यांना लग्नाच्या बंधनात अडकवणं योग्य आहे. ' .ती पुढे म्हणाली, 'आम्ही रितसर पार्ल्याच्या टिळक मंदिरात आमचं लग्न झालं. आम्ही दोघे कॉलेज कॉम्पिटशन फेस करायचो. पण जेव्हा खरंच निवडायची वेळ आली गाणं की टिपिकल जॉब तेव्हा माझ्याआधी याच्या डोक्यात क्लिअर होतं की ही सिंगर बनणार. मला ती वाट कठीण वाटत होती कारण लग्न झालं आहे. तो सिविल इंजिनिअर आहे, त्याचंही करिअर सुरू झालं आहे. आम्ही दोघेही धडपडत होतो आपापल्या करिअरमध्ये. पण तो म्हणाला की तुला हे आवडतंय ना तर तू हे कर. आर्ट हे पार्ट टाइम नाही होऊ शकतं. गाण्यात करिअर काय असतं हे कोणाला माहिती नव्हतं. पण तो क्लिअर होता आणि त्यामुळे मीपण क्लिअर होत गेली.' वैशाली आणि दत्तात्रय सामंत हे लग्नाआधी आठ वर्ष रिलेशनमध्ये होते. .मी कमेंटमध्ये वाचलं की... नवऱ्याचा फोटो घरात का नाही लावला विचारणाऱ्यांना उषा नाडकर्णींनीचं उत्तर; म्हणाल्या- \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.