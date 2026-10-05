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'…तर मी तिच्यासोबतच लग्न केलं असतं', बाळासाहेब मीनाताईंसमोर काय म्हणाले? वंदना गुप्तेंनी सांगितला 'तो' किस्सा

Vandana Gupte On Balasaheb Thackeray: वंदना गुप्ते यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांबाबत एक भन्नाट किस्सा सांगितला आहे.
Vandana Gupte On Balasaheb Thackeray

Vandana Gupte On Balasaheb Thackeray

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मराठी अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांचं ठाकरे कुटुंबासोबत फार जुनं आणि अगदी घट्ट नातं आहे. त्यांनी अनेकदा ठाकरे कुटुंबासोबतच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. अशातच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत बाळासाहेब ठाकरे यांची एक आठवण सांगितली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी '...तर मी वंदनासोबतच लग्न केलं असतं' असे ते म्हणाल्याचे सांगितले आहे.

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