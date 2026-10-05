'…तर मी तिच्यासोबतच लग्न केलं असतं', बाळासाहेब मीनाताईंसमोर काय म्हणाले? वंदना गुप्तेंनी सांगितला 'तो' किस्सा

मराठी अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांचं ठाकरे कुटुंबासोबत फार जुनं आणि अगदी घट्ट नातं आहे. त्यांनी अनेकदा ठाकरे कुटुंबासोबतच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. अशातच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीत बाळासाहेब ठाकरे यांची एक आठवण सांगितली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी '...तर मी वंदनासोबतच लग्न केलं असतं' असे ते म्हणाल्याचे सांगितले आहे. .एका मुलाखतीत वंदना गुप्ते यांनी असे म्हटले आहे की, ''राज ठाकरे आणि आम्ही आता शेजारीच राहतो. माझ्या आईला क्रिकेटची फार आवड होती. एके दिवशी मी आणि आई ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर मॅच पाहायला जात असताना बाळासाहेब भेटले. यावेळी ते सुद्धा मॅच पाहायला जात होते. त्यांनी आम्हाला कुठे चाललात? असं विचारलं. मॅच पाहायला जातोय हे सांगताच, आम्ही बाळासाहेबांनाही ‘चला माझ्यासोबत’ असं म्हटलं. यानंतर बाळासाहेब जेव्हा-जेव्हा मॅच पाहायला जायचे तेव्हा आम्हाला नक्कीच विचारायचे.. मी आणि आई जायचो.’.Navi Mumbai: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद, सात विभागांवर परिणाम; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन.त्याचपुढे वंदना गुप्ते यांनी आणखी एक किस्सा सांगितला ज्यामध्ये त्या म्हणाल्या, ‘मी सीकेपीसोबत लग्न केल्यामुळे बाळासाहेबांना खूप आनंद झाला. लग्नानंतर मी, शिरीष, बाळासाहेब आणि आणखी दोघं-तिघं जण, आम्ही एक ग्रुप केला होता. वर्ल्डकपच्या शेवटच्या होणाऱ्या तीन मॅचेस आम्ही एकत्र पाहायला जायचो. कधी बाळासाहेबांच्या घरी तर कधी आमच्या घरी असं प्लॅन करून आम्ही क्रिकेट पाहायचो..मला ही आधी भेटली असती तर...बाळासाहेबांच्या ‘मार्मिक‘ महोत्सवात पहिल्या वर्षी मी ‘झुंज’ नाटकात रस्ते झाडणाऱ्या मुलीची भूमिका साकारली होती. मीनाताई आणि बाळासाहेब बसले असता त्यावेळी बाळासाहेबांनी मीना ताईंना ही चिमुरडी मुलगी कोण आहे? असे विचारले. यावर 'ती माणिकबाईंची मुलगी आहे' असे मीनाताईंनी उत्तर दिले. त्यावर बाळासाहेब मीनाताईंना म्हणाले, ‘अगं मला ही आधी भेटली असती तर मी हिच्याशी लग्न केलं असतं.’ ही गोष्ट मीनाताई मला नेहमी सांगातात..Mumbai News: आदिवासी विद्यार्थी राज्यपाल भवनावर धडकणार, पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात; कारण काय? .त्याच्यापुढे बोलताना वंदना गुप्ते म्हणाल्या, ‘माझ्याकडे बाळासाहेबांचे काही फोटो सुद्धा आहेत, अगदी शेवटच्या दिवसाचेही. त्यांनी महाराष्ट्रासाठी खूप केलंय, त्यांना बघायला खूप गर्दी असायची'..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.