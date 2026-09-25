२४ किलो वजन घटवलं! वनिता खरातने सांगितलं डाएटचं सीक्रेट; म्हणाली, ‘आज माझा चीट डे’

VANITA KHARAT SHARES HER DIET AND WORKOUT ROUTINE: अभिनेत्री वनिता खरात हिने तिच्या अभिनयातून प्रेक्षकांना मनात स्थान निर्माण केलय. तिची वनोद करण्याची शैली प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. वनिता गेल्या काही दिवसांपासून वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. व्यायाम, डाएट याबाबत ती आवश्यक काळजी घेताना पहायला मिळतेय. ती नेहमीच तिच्या सोशल मीडियावर तिच्या व्यायामाचे, डायटचे फोटो शेअर करत असते. दरम्यान अशातच वनिताने एका मुलाखती तिच्या आहाराबद्दल आणि व्यायामबद्दल सांगितलंय. .वनिताने नुकतीच अभिजात मराठीच्या 'नक्की काय शिजतंय'मध्ये हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमात तिने अनेक पदार्थ बनवले. कोळंबी सुक्का, तवा फ्राय, रवा पापलेट अशा अनेक पदार्थ चुलीवर बनवले. यावेळी तिने मनमोकळ्या गप्पा सुद्धा मारल्या. .यादरम्यान तिने वजन कमी करण्याबाबत सुद्धा सांगितलं. ती म्हणाली की, 'मी आतापर्यंत जवळपास २४ किलो वजन कमी केलं आहे. तसंच मी आता जे बनवतेय ते पदार्थ पण खात नाही. पण माझा आज चीट डे आहे, त्यामुळे हे सगळं बनवलेलं मी खाणार आहे. पुढे वनिताला विचारलं की, इतकं वजन कमी करण्याचं सीक्रेट काय आहे? त्यावर तिने सगळं सांगणार असल्याचं म्हटलं.'.कार्यक्रमात तिला जेवणात काय आवडतं आणि कोणी बनवलेलं आवडतं? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ती आईचं जेवण बनवलेलं खूप आवडतं अशी प्रतिक्रिया दिली. तसंच 'मला मासे, पिठीभात आणि भाजलेला भांगडा खूप आवडतो' असं उत्तर तिने दिलय. .तब्बल ९२ किलोची होती जान्हवी किल्लेकर; प्रेग्नन्सीनंतर घटवले ४३ किलो पण कसे? म्हणाली, 'मी धावायला जायचे पण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.