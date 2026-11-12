'बेसन लाडू to रसमलाई' वनिता खरातने दाखवली डाएटची कमाल; ट्रान्सफॉर्मेशनचा फोटो पाहून चाहते म्हणाले, 'तू कमाल आहेस!'

VANITA KHARAT SHARES HER INCREDIBLE WEIGHT LOSS AND FITNESS JOURNEY: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम वनिता खरात हिची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. तिने काही महिन्यांमध्ये सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल असं ट्रान्सफॉर्मेशन केलय. तेव्हापासून तिची सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच आता वनिताने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये तिने २०२५ मधील दिवाळीचा फोटो आणि २०२६ मधील दिवाळीचा फोटो शेअर केलाय. तिचा हा फोटो पाहून चाहत्यांना आश्चर्य व्यक्त केलय. .वनिताने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये २०२५ मधील आणि यंदाच्या दिवाळीतील फोटो पाहायला मिळत आहेत. २०२५ मधील फोटोमध्ये तिचं वजन जास्त असल्याचं दिसतं, तर यंदाच्या दिवाळीच्या फोटोमध्ये तिचं वजन लक्षणीयरीत्या कमी झालेलं पाहायला मिळत आहे. ही पोस्ट शेअर करताना तिने 'बेसन लाडू टू रसमलाई' असं मजेशीर कॅप्शन दिलं आहे. तिचं हे थक्क करणारं ट्रान्सफॉर्मेशन पाहून चाहतेही तिचं कौतुक करत आहेत. सध्या तिची ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..वनिताच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत तिचं भरभरून कौतुक केलं आहे. विशेष म्हणजे, अनेक सेलिब्रिटींनीही तिच्या ट्रान्सफॉर्मेशनचं कौतुक करत तिच्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला आहे. वनिताने अवघ्या ८ महिन्यांत जवळपास ९ किलो वजन कमी केलं आहे. 'राजश्री मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या वेट लॉस जर्नीबद्दल सांगितलं होतं. योग्य डाएट, नियमित व्यायाम आणि आहारातील बदलांच्या मदतीने तिने हे उल्लेखनीय ट्रान्सफॉर्मेशन घडवून आणलं आहे. तिच्या या मेहनतीचं सध्या सोशल मीडियावरही कौतुक होत आहे. .भाच्याच्या लग्नात रजनीकांत यांचा भन्नाट डान्स; वयाच्या ७५ व्या वर्षीही थलायवाचा उत्साह पाहून चाहते थक्क!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.