'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा...' गाण्यावर वर्षा उसगावकर, किशोरी शहाणे यांचा जबरदस्त डान्स; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात

सध्या सगळीकडे गणेशोत्सवाची धूम आहे. सगळीकडे आनंदीआनंद आहे. गणरायाच्या आगमनासाठी सगळी सृष्टी सजलीये. सगळेच आपल्या गणपतीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करतात. त्यात कलाकार कसे मागे राहतील. काही दिवसांपूर्वी 'गाजावाजा नाद भिडे गगनाला' या गाण्यावर अनेकांनी रील बनवून शेअर केले होते. आता त्यापाठोपाठ 'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा' या गाण्यावर अनेक मंडळी रील बनवताना दिसतायत. मराठी अभिनेत्रीदेखील याला कमी नाही. लोकप्रिय अभिनेत्री वर्षा उसगावकर आणि अभिनेत्री किशोरी शहाणे यांनी नुकताच त्यांचा एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात त्या दोघीही या गाण्यावर नृत्य करताना दिसतायत. .किशोरी शहाणे यांच्या घरी दरवर्षी गणराय विराजमान होतात. यावर्षी देखील त्यांच्या घरी बाप्पाचं आगमन झालं आहे. त्यांच्या गणपतीच्या दर्शनाला अभिनेत्री वर्षा उसगावकर आणि अभिनेत्री नेवरेकर गेल्या होत्या. मात्र किशोरी यांनी त्यांना आपल्या सोबत नाचवलं आहे. या तिघींचा एक व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलाय. यात किशोरी शहाणे, वर्षा उसगावकर आणि अर्चना नेवरेकर 'कौलारू माडी गं, हिरव्या बागा कोकणा...' या गाण्यावर डान्स करताना दिसतायत. त्यांच्या या व्हिडिओने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. .मराठमोळ्या अभिनेत्रींनी शेअर केलेला हा व्हिडिओ चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला आहे. या तिघींच्या व्हिडीओवर चाहत्यांनी कमेंटही केल्या आहेत. मानसी नाईक, फुलवा खामकर यांनीही त्यांच्या व्हिडीओवर कमेंट केली आहे. त्यांच्या या व्हिडिओचं चाहते कौतुक करत आहेत. .सव्वा पायलीचा भात, नऊ भाज्या आणि... माहेरवाशीण नाही बांदेकरांकडे सुना बसवतात गौरी, पूजा बिरारी म्हणते-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.