'अरे जरा पटेल असे तर दाखवा' 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत स्वानंदीला सर्पदंश! नेटकरी म्हणाले; 'असला फालतूपणा...'

VEEN DOGHANTALI HI TUTENA LATEST PROMO: वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेत मागच्या भागात समर स्वानंदीला खास सप्राइज देतो. तिच्यासाठी खास घरातच डिनर डेट अरेंज करतो. यावेळी तो स्वत:च्या हाताने जेवण बनवतो. त्यानंतर समर तिला एक सुंदर ड्रेस देतो आणि डेटसाठी तयार होण्यासाठी सांगतो. परंतु दोघांतील वाढतं प्रेम पाहून मल्लिका आणि अंशुमन यांना प्रचंड राग येतो. .दोघेही मिळून स्वानंदी आणि समरच्या आयुष्यात अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंतु माल्लिकाचा प्रत्येक प्लान स्वानंदी हाणून पाडताना पहायला मिळते. दरम्यान अशातच मालिकेच्या एका प्रोमोमध्ये स्वानंदीसमोर मोठं संकंट उभं राहणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी मालिकेला ट्रोल केलय. .झी मराठीनं शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये स्वानंदीसह सगळेजण नागपंचमी साजरी करत असतात. यावेळी अंशुमन मल्लिकाच्या मदतीनं गारुडीला कार्यक्रमात बोलवतो. त्यावेळी तो त्याला घरात साप सोडायला लावतो. सापाला पाहून मल्लिका सुद्धा चकित होते. त्यानंतर मल्लिका मुद्दाम स्वानंदीला सापाच्या जवळ नागपंचमीचे खेळ खेळायला घेऊन जाते. अचानक स्वानंदीला साप चावतो आणि तिला अस्वस्थ वाटू लागतं. त्यानंतर मल्लिका साप-साप म्हणून ओरडते. .दरम्यान आता या घटनेमुळे समर आणि कुटुंबीयांची चिंता वाढणार आहे. आता स्वानंदी या संकटातून कशी बाहेर पडणार? तिचा जीव वाचणार का? आणि या सगळ्यामागे मल्लिकाचा काही हात आहे का? याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे..परंतु मालिकेचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांनी मालिकेच्या या ट्रॅकवर नाराजी व्यक्त केलीय. अनेकांनी ट्रोल करत 'जरा पटेल असं तरी दाखवा' असं म्हटलंय. तर दुसऱ्याने 'असला फालतूपणा बंद करा' अशी मागणी केलीय. तर काहींनी मालिकेवर टीका करत 'सगळ्यांना मारून टाकून मालिकाच बंद करा' अशा कमेंट केल्यात. सध्या सोशल मीडियावर मालिकेचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .'WhatsApp हॅक केलं आणि...' वनिता खरातबरोबर घडला सायबर फ्रॉड, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.