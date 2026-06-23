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‘कोई मिल गया’ वीण दोघांतली…’मधील कलाकारांचा जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA CAST DANCE VIDEO GOES VIRAL:'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेतील अधिरा, रोहन, अंशुमन आणि सुश्मिता यांनी शाहरुख खानच्या लोकप्रिय 'कोई मिल गया' गाण्यावर केलेला धमाकेदार डान्स सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
VEEN DOGHANTLI HI TUTENA

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SHAH RUKH KHAN FANS RECREATE KOI MIL GAYA SONG: वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेत अंशुमन आणि सुश्मिताचा ड्राम पहायला मिळतोय. पंरतु तुम्हाला हे माहिती का? ऑनस्क्रीन एकमेकांची वैरी असलेले कलाकारांचं ऑफस्क्रीन बॉण्डिंग एकदम छान आहे. स्वानंदी-समर, अधिरा-रोहन, अंशुमन, सुश्मिता, चिंगी हे ऑनस्क्रीन एकमेकांचे खोडी काढत असले तरी ऑफस्क्रीन मात्र चांगले मित्र आहेत. दरम्यान अशातच या मालिकेतील कलाकारांचा मजामस्ती करताना व्हिडिओ व्हायरल होतोय.

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