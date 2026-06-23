‘कोई मिल गया’ वीण दोघांतली…’मधील कलाकारांचा जबरदस्त डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

SHAH RUKH KHAN FANS RECREATE KOI MIL GAYA SONG: वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेत अंशुमन आणि सुश्मिताचा ड्राम पहायला मिळतोय. पंरतु तुम्हाला हे माहिती का? ऑनस्क्रीन एकमेकांची वैरी असलेले कलाकारांचं ऑफस्क्रीन बॉण्डिंग एकदम छान आहे. स्वानंदी-समर, अधिरा-रोहन, अंशुमन, सुश्मिता, चिंगी हे ऑनस्क्रीन एकमेकांचे खोडी काढत असले तरी ऑफस्क्रीन मात्र चांगले मित्र आहेत. दरम्यान अशातच या मालिकेतील कलाकारांचा मजामस्ती करताना व्हिडिओ व्हायरल होतोय..मालिकांचं शुटिंग कधी कधी जास्तवेळ सुरु असतं. अशावेळी मालिकेतील कलाकार एकमेकांसोबत वेळ घालवतात. कधी कधी भन्नाट रील सुद्धा शेअर करतात. दरम्यान वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेतील अधिरा, रोहन, अंशुमन, सुश्मिता या सगळ्यांनी शाहरुखच्या जुन्या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. .शाहरुखच्या २८ वर्ष जुन्या गाण्यावर म्हणजेच 'कोई मिल गया' गाण्यावर त्यांनी जबरदस्त डान्स केलाय. अधिरा म्हणजे पूर्णिमा हिने हा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'जेव्हा शाहरुख खानचे फॅन्स एकत्र येतात. तेव्हा कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नही समझोगे' असं कॅप्शन दिलय. .दरम्यान त्यांच्या हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांना आवडला असून अनेकांनी कमेंट्स करत त्यांचं कौतूक केलय.'एकदम मस्त' फेव्हरेट गँग, पूर्णिमा फायर डान्स, सुपर डान्स अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. चौघांच्या डान्सचं सध्या भरभरुन कौतुक होतय. .'त्यांना चांगलाच अनुभव आहे' Lock Up सुरु होण्याआधीच राडा! सलमान-संजय दत्त बद्दल प्रश्न विचारताच भडकला रितेश, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.