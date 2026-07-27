'माईक नव्हता, कोणते डायलॉग नव्हते तरीही...' तेजश्री प्रधानने सांगितला 'वीण दोघांतली..'च्या शुटिंगचा किस्सा, म्हणाली...

TEJASHRI PRADHAN BEHIND THE SCENES STORY: वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच मालिकेत एक आगळावेगळा एपिसोड पहायला मिळणार आहे. यामध्ये एकही डायलॉग नाही, तसंच कलाकार एकमेकांना काहीही न बोलता फक्त खाणाखुणा करताना पहायला मिळणार आहेत. सध्या चाहत्यांना या अनोख्या एपिसोडची उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान या भागाच्या पार्श्वभूमीवर तेजश्री प्रधानने गृहिणींना खास आवाहन केलय. .तेजश्री प्रधान म्हणाली, 'हा माझ्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे. माईक न लावता सेटवर काम करायला मिळालं. या भागात आम्ही मूकअभिनय केलाय. त्यामुळे प्रेक्षकांना एक आगळावेगळा एपिसोड पहायला मिळणार आहे. फक्त गृहिणींना एक सांगायचं होतं की, नेहमी गृहिणी जेवण बनवताना सुद्धा सिरिअर पाहतात. काम करताना ते सिरियलमधील डायलॉग ऐकत असतात. परंतु हा भाग संवाद विरहित असल्यानं गृहिणींना कामं आटपून पहावा लागेल. त्यामुळे मी सुद्धा हे सीन पाहण्यासाठी उत्सुक आहे.' .पुढे बोलताना तेजश्री म्हणाली, 'आम्हाला हा भाग करताना फार मज्जा आली. मालिकेतील सगळ्याच कलाकारांनी अनेक चांगली कामं केली आहेत. त्यामुळे हा ऐपिसोड करण्यासाठी कोणला वेगळी तयारी करावी लागली नाही. यामध्ये फक्त एकमेकांकडून बघून केलेले एक्स्प्रेशन्स आहेत. आम्हाला हे सीन करताना जशी मजा आली तशीच तुम्हाला सुद्धा हा भाग पाहताना येईल.' असं तेजश्री म्हणाली..बाबो! प्रेमाची अशीही स्टाईल? समुद्राच्या तळाशी जाऊन करण कुंद्राने तेजस्वीला केलं प्रपोज? रोमँटिक Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.