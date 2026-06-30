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'राजवाडे आय लव्ह यू!' स्वानंदी अखेर समरसमोर प्रेम व्यक्त करणार, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले...

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA SWANANDI CONFESSES LOVE TO SAMAR:'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेच्या नव्या प्रोमोमध्ये प्रेक्षकांना भावूक करणारा रोमँटिक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे.
VEEN DOGHANTLI HI TUTENA

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SAMAR AND SWANANDI ROMANTIC TWIST IN ZEE MARATHI SERIAL: 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेत समरने स्वानंदीसमोर प्रेम व्यक्त केलेलं पहायला मिळतय. समर स्वानंदीसाठी अनेक सप्राईज देतो. तिला रोपांची लागवड करायला आवडते म्हणून एक मोकळी जमीन खरेदी करतो. तसंच सी लिंकवर 'I Love You स्वानंदी' असा मॅसेज लिहतो. तसंच तिच्या नावाचे बॅनर सुद्धा लावतो. समरची प्रेम व्यक्त करण्याची पद्धत पाहून स्वानंदी भारावून जाते. परंतु ती उत्तर देण्यास समरकडे वेळ मागते.

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Subodh Bhave
Tejashree Pradhan
Entertainment Field
Zee Marathi
Vin Doghantali Hi Tutena
zee marathi serial