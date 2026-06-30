'राजवाडे आय लव्ह यू!' स्वानंदी अखेर समरसमोर प्रेम व्यक्त करणार, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले...

SAMAR AND SWANANDI ROMANTIC TWIST IN ZEE MARATHI SERIAL: 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेत समरने स्वानंदीसमोर प्रेम व्यक्त केलेलं पहायला मिळतय. समर स्वानंदीसाठी अनेक सप्राईज देतो. तिला रोपांची लागवड करायला आवडते म्हणून एक मोकळी जमीन खरेदी करतो. तसंच सी लिंकवर 'I Love You स्वानंदी' असा मॅसेज लिहतो. तसंच तिच्या नावाचे बॅनर सुद्धा लावतो. समरची प्रेम व्यक्त करण्याची पद्धत पाहून स्वानंदी भारावून जाते. परंतु ती उत्तर देण्यास समरकडे वेळ मागते. .स्वानंदी प्रेम व्यक्त करत नसल्याने समर नाराज होतो. तो म्हणतो, 'जर आपल्या नात्यात प्रेम नसेल, तुम्हाला माझ्याविषयी कोणत्याही भावना नसतील तर वटपौर्णिमेची पूजा करू नका.' त्यावर स्वांदी समरची मजा घेण्यासाठी 'पूजा करणार नाही' असं म्हणते. परंतु वटपौर्णिमेच्या दिवशी समर येईल का? याची स्वानंदीला चिंता असते. परंतु जेव्हा ती पुजेच्या ठिकाणी पोहचते, तेव्हा तिला धक्का बसतो.. समर तिथं आधीच इतर महिलांसोबत स्वानंदीसाठी वडाची पूजा करत असतो. त्याचं प्रेम पाहून स्वानंदी सुद्धा भारावून जाते. तिच्या डोळ्यात आनंदाश्रू येतात. स्वानंदीला पाहताच समर म्हणतो, 'तुम्ही माझ्यासाठी उपवास केलात. तुमच्या दीर्घायुषासाठी मी पूजा करणार आहे. मला माझी बायको दीर्घायुषी असायला हवीय, म्हणून मी पूजा केली. समर एवढा विचार करतोय ते पाहून स्वानंदी खूश होते. ती त्याला म्हणते, 'जेवढे सुद्धा जन्म घेईल तेव्हा जोडीदार म्हणून मला तुम्हीच हवे आहात.' त्यावर समर चिडतो आणि म्हणतो, 'हे माझ्या प्रश्नाचं उत्तर असू शकतं नाही.' त्यावर स्वानंदी त्याला 'I Love You राजवाडे. माझं तुमच्यावर खूप प्रेम आहे' असं म्हणत लाजते. तर दुसरीकडे समरही खूष होतो. .'देऊळ बंद २'नंतर मोहन जोशींची नवी इनिंग! 'अभया'मध्ये साकारणार दमदार भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.