स्वानंदी समरच्या प्रेमात पडली! वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेचा प्रोमो पाहून नेटकरी खूश, म्हणाले...

.'VEEN DOGHANTLI HI TUTENA' PROMO: 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेत सध्या समर-स्वानंदीची चांगली मैत्री झालेलं पहायला मिळतेय. अशातच आता समरची जिवलग मैत्रिण आणि एक्स गर्लफ्रेंड किमया भारतात समरला भेटायला आलेलं दाखवण्यात येतय. किमया आणि समर खुप खास मित्र असतात. किमयाची भूमिका अभिनेत्री पूर्वा गोखले हिने साकारली आहे. .किमया आल्या-आल्या समरला मिठी मारते. ती सतत त्याच्या आजूबाजूला फिरत असते. त्यांच्यावर हक्क गाजवत असते. त्याच्या बेडरुममध्ये येऊन बसत असते. या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी स्वानंदीला खटकत असतात. तिला हे समरला जाब कसं विचारायचं? हे तिला समजत नसतं. दरम्यान अशातच झी मराठीनं वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेचा एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये स्वानंदीला प्रेमाची जाणीव होणार आहे हे दाखवण्यात आलय. .समर आपल्या खोलीत ऑफिसचं काम करत असतो, त्यावेळी तिथं किमया येते आणि त्याला जुन्या आठवणी सांगत असते. त्याच्याशी गप्पा मारत असते. परंतु समरचं सगळं लक्ष कामात असतं. त्यावेळी ती त्याच्यावर भडकते आणि लॅपटॉप घेते. तेव्हा समर तिच्या हातातून लॅपटॉप घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यावेळी नेमकी तिथं स्वानंदी येते. दोघांना एकत्र खोलीत पाहून तिचं तोंड पडतं. याबद्दल समरला बोलावं कसं असा प्रश्न तिला पडत असतो. .दरम्यान अशातच आता झी मराठीनं शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये स्वानंदी मनातल्या मनात स्वत:शीच संवाद साधते,'त्रास होतोय पण उपयोग काय? आमचं नातं तडजोडीचं आहे ना? पण मनाचं काय? ते तर समरच्या प्रेमात पडलय ना.' मनातल्या मनात हे उत्तर मिळताच ती हसू लागले. या प्रोमोमध्ये पहिल्यांदाच ती समर असं नाव उच्चारते. .दरम्यान हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांना आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांनी कमेंट्स करत लिहलं की,'अखेर किमयाचा ट्रॅक वर्क होतोय.' 'स्वानंदी प्रेमात आहे परंतु समरचं काय?' 'किमयामुळे हे दोघे आता एकत्र येणार' अशा अनेक कमेंट्स प्रोमोवर येताना पहायला मिळताय.