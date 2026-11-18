'वीण दोघांतली ही तुटेना' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतेय. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. समर-स्वानंदीची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. मालिकेत दोघांच्या आयुष्यात काही न काही अडथडे येताना पहायला मिळताय. मल्लिका काकू आणि अंशुमन नेहमीच त्यांच्या बाबतीत गुरघोड्या करताना पहायला मिळतात. .दरम्यान अशातच आता झी मराठीनं veen doghatli hi tutena या मालिकेचा एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये समर स्वानंदीसाठी गुंडाशी दोन हात करताना पहायला मिळतोय. सध्या सोशल मीडियावर मालिकेचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांनी समरच्या धाडसाचं कौतूक केलय. .प्रोमोमध्ये समर स्वानंदीला म्हणतो की, 'स्वानंदी, सॉरी; पण आज कसल्याही परिस्थितीत प्रेझेंटेशन तयार पाहिजे.' त्यानंतर अंशुमन त्याची आई मल्लिकाला फोन करून म्हणतो की, 'स्वानंदी उशिरापर्यंत थांबूनही तिचं काम पूर्ण होता कामा नये.'.प्रोमोमध्ये पुढे स्वानंदी एका गाडीजवळ उभी असताना काही गुंड तिच्या हातातील पर्स हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, स्वानंदी धाडस दाखवत एका गुंडाच्या हातातून आपली बॅग हिसकावून घेते आणि त्याच्या कानशिलात लगावते. मात्र, तिथे आणखी काही गुंड येतात. त्यांना पाहून स्वानंदी घाबरते. गुंड तिच्यावर हल्ला करणार, इतक्यात समर तिथे धावून येतो. तो स्वानंदीच्या पुढ्यात उभा राहत गुंडांशी दोन हात करतो. समरचा हा अॅक्शन अवतार पाहून स्वानंदी थक्क होते. गुंडांशी लढणाऱ्या समरकडे ती प्रेमाने पाहताना दिसते. त्यामुळे या दोघांमधील जवळीक आगामी भागात आणखी वाढणार का, याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. मालिकेचा हा प्रोमो सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे..दरम्यान, अनेकांनी कमेंट्स करत समरचं कौतुक केलं आहे. एका नेटकऱ्याने कमेंटमध्ये लिहिलं, 'या नवरा-बायकोचा नाद करायचा नाही. ह्या दोघांना एक कानाखाली दिली ना, मोठे मोठे गार होतात. कशाला आले हे बिचारे लोक!' तर आणखी एका नेटकऱ्याने, 'सर एकदम Pookie, त्यात वरून ज्वालामुखी. खरंच हा खूप बेस्ट आहे,' अशी कमेंट केली आहे..जेनिलियाच्या मुलांच्या ताटात रोज असतो 'हा' पदार्थ, म्हणाली, 'याशिवाय त्यांचं जेवणच पूर्ण होत नाही'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.