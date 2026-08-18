समर देणार स्पेशल Surprise, 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेतील स्वानंदीचा मॉडर्न लूक पाहून चाहते म्हणाले, 'ही तर...'

SAMAR CREATES WELCOME TO SAMAR CAFE FOR SWANANDI: वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत सध्या नवनवे ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. काही दिवसांपूर्वी या मालिकेत समर-स्वानंदीनं एकमेकांसमोर प्रेमाची कबुली दिली होती. त्यानंतर दोघांतील प्रेम पाहून चाहत्यांना आनंद होत आहे. दरम्यान त्यांच्या प्रेमात नेहमीच मल्लिका, अंशुमन, अर्पिता अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताय. परंतु तरीही दोघांचं नातं अधिकच घट्ट होताना पहायला मिळतय. अशातच आता झी मराठीने मालिकेचा एक प्रोमो शेअर केलाय. त्यात समर स्वानंदीला खास सप्राईज देताना पहायला मिळतोय. .स्वानंदीला सरप्राइज देण्यासाठी समरने खास प्लॅनिंग केलेलं पहायला मिळतय. स्पेशल कॅन्डललाईट डिनर तो घरातच तिच्यासाठी तयार करतो. त्यासाठी तो सुंदर दिवे, फुलं, आकर्षक रोषणाईनं घर सजवतो. तसंच स्वानंदीला तो खास ड्रेस सुद्धा गिफ्ट करतो. .त्यानंतर स्वानंदी वनपीस घालून छान तयार होऊन येईपर्यंत तो तिच्यासाठी खास जेवण बनवतो. घरातच 'वेलकम टू समर कॅफे' अशी पाटी लावलेली असते. स्वानंदी जेव्हा तयार होऊन गुलाबी रंगाच्या वनपीसमध्ये बाहेर येते तेव्हा तिचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. पहिल्यांदाच एका वेगळ्या लूकमध्ये ती समरसमोर येत असलेलं पाहून समर सुद्धा थक्क होतो..समरचं कौतूक करत 'तुम्ही किती छान प्लॅनिंग केलय' म्हणत ती प्रेम व्यक्त करते. 'माझं आयुष्य, माझं शीब सगळं काही तुम्ही बदलून टाकलय. माझं खरंच तुमच्यावर खूप प्रेम आहे.' दरम्यान मालिकेचा हा प्रोमो पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांनी स्वानंदीच्या लूकचं कौतूक केलय. .एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'दोघे किती छान आहात' 'किती गोड प्रोमो आहे.' 'दोघांनाही आय लव्हू यू' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. तर अनेकानं समर घरातच तयार केलेल्या कॅफेचंही कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर veen doghatli hi tutena मालिकेचा प्रोमो व्हायरल होतोय. .Viral Video : नोकरी न सोडता 'या' पठ्ठ्याने वर्षभरात कमावले एक कोटी, डोकॅलिटी पाहून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.