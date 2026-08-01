'वीण दोघांतली ही तुटेना'मध्ये रोमँटिक ट्विस्ट; समर-स्वानंदीची हटके डेट, मालिकेत स्वप्नील जोशीची एन्ट्री होणार

SWAPNIL JOSHI SPECIAL APPEARANCE IN VEEN DOGHATLI HI TUTENA: 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील समर-स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. या मालिकेत नुकताच संवाद विरहित स्पेशल भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. आता त्यानंतर मालिकेत खास गोष्टी घडणार आहे. समर स्वानंदीला एका खास डेटवर घेऊन जाणार आहे. .झी मराठीने 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेचा एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये मिस्टर अँड मिसेस राजवाडे नाटक पाहण्यासाठी एकत्र जाणार आहे. ठाण्यातील राम गणेश गडकरी रंगायतन नाट्यगृहात समर-स्वानंदी लग्नपंचमी हे नाटक पाहणार आहे. यावेळी ते स्वप्नील जोशीची भेट देखील घेणार आहेत..प्रोमोमध्ये दोघे नाटक बघताना अनेक रोमँटिक सीनमध्ये समर स्वत:ला आणि स्वानंदीला त्याजागी इमॅजिन करत असतो. तेव्हा नाटकातील मुख्य नायक स्वप्नील जोशीला कळतं की, समर आपलं नाटक पाहायला आलाय. तेव्हा तो खुप खुश होतो आणि दोघांना भेटायला बोलवतो. स्वप्नीलला प्रत्यक्षात पाहिल्यानंतर स्वानंदीला प्रचंड आनंद होतो. ती इतर सर्व कलाकारांना भेटते. समरने दिलेलं सप्राईज तिला प्रचंड आवडतं. .दरम्यान या प्रोमोवर अनेक नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येत असून चाहत्यांनी दोघांच्या ब्रॅण्डचं कौतूक केलय. 'मस्त प्रोमो... कटकारस्थानापेक्षा हे चांगलं आहे' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, शेवटी काहीतरी चांगलं दाखवलं. तर अनेकांनी या डेट भाग आल्याचे आभार मानलेत. .गोव्यात मित्रांची धमाल, पण भाव खाल्ला कुशल बद्रिकेने; वाचा 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' रिव्ह्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.