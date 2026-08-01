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'वीण दोघांतली ही तुटेना'मध्ये रोमँटिक ट्विस्ट; समर-स्वानंदीची हटके डेट, मालिकेत स्वप्नील जोशीची एन्ट्री होणार

VEEN DOGHATLI HI TUTENA SAMAR SURPRISES SWANANDI:झी मराठीवरील 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेत समर आणि स्वानंदीच्या नात्यात आता रोमँटिक वळण आले आहे. समर स्वानंदीला खास डेटवर घेऊन जातो आणि 'लग्नपंचमी' नाटकादरम्यान त्यांची स्वप्नील जोशी यांच्याशी भेट घडवून आणतो.
VEEN DOGHATLI HI TUTENA

VEEN DOGHATLI HI TUTENA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SWAPNIL JOSHI SPECIAL APPEARANCE IN VEEN DOGHATLI HI TUTENA: 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील समर-स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. या मालिकेत नुकताच संवाद विरहित स्पेशल भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. आता त्यानंतर मालिकेत खास गोष्टी घडणार आहे. समर स्वानंदीला एका खास डेटवर घेऊन जाणार आहे.

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