“आपल्याला बाळ होणार?” राजवाडेंच्या आयुष्यात चिमुकल्या पाहुण्याची एंट्री होणार? स्वानंदीच्या हातात टेस्ट किट पाहून समरचा खुश; प्रोमो Viral

VEEN DOGHATLI HI TUTENA SERIAL PROMO: झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. दरम्यान अशातच मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. एकमेकांच्या मर्जीशिवाय लग्न केलेले समर-स्वानंदी आता एकमेकांशिवाय राहू शकत नाहीय. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात बुडाले आहे. दरम्यान अशातच आता स्वानंदी समरला आनंदीची बातमी देण्याची शक्यता आहे..मालिकेत काही दिवसांपूर्वी घरी आलेल्या महिला स्वानंदीला जास्त वय झालं, मूल होऊ शकत नाही, असं काहीतरी बोलत असतात. या गोष्टीचा तिला प्रचंड त्रास होतो. परंतु समर तिची समजूत घालून आपण बाळाचं प्लॅनिग करु असं सांगतो. दरम्यान अशातच आता झी मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये समर स्वानंदीला बोलण्यासाठी खोलीत येतो. तेव्हा ती काहीतरी लपवताना दिसते. ती काय लपवत आहे? हे जाणून घेण्यासाठी समर तिला पकडतो. तेवढ्यात तिच्या हातातून प्रेग्नेंसी टेस्ट किट खाली पडतं. ते पाहून समर खूप आनंद होतो..' प्रेग्नेंन्सी टेस्ट किट?' आपल्याला बाळ होणार? असं स्वानंदीला म्हणत खूश होतो. त्यावर स्वानंदी लाजते आणि म्हणते, 'आधी टेस्ट करून बघते'. त्यानंतर ती टेस्टकरण्यासाठी जाते, परंतु समरला बाहेर बेचैन होत असतं. तो इतकेतिकडे फेऱ्या मारताना पहायला मिळतो. तसंच स्वानंदी काय म्हणेल याचा विचार करत असतो. .दरम्यान झी मराठीनं शेअर केलेल्या या व्हिडिओला नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी या सीनसाठी खूप उत्सुक असल्याचं म्हटलंय. सध्या सोशल मीडियावर मालिकेचा हा प्रोमो व्हायरल होतोय. . “असं अचानक कोणाला काढून टाकणं योग्य नाही”; लीना-मंगेश प्रकरणावर वंदना गुप्तेंनी मांडली स्पष्ट भूमिका, म्हणाल्या...'आजकालची मुलं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.