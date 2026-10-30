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“आपल्याला बाळ होणार?” राजवाडेंच्या आयुष्यात चिमुकल्या पाहुण्याची एंट्री होणार? स्वानंदीच्या हातात टेस्ट किट पाहून समरचा खुश; प्रोमो Viral

SAMAR REACTION AFTER SEEING SWANANDI PREGNANCY TEST KIT: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'वीण दोघांतली ही तुटेना' सध्या एका रंजक वळणावर आली आहे. समर आणि स्वानंदी यांच्या आयुष्यात आता चिमुकल्या पाहुण्याचं आगमन होणार का, असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे.
Veen Doghatli Hi Tutena serial

Veen Doghatli Hi Tutena new promo

esakal

Apurva Kulkarni
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VEEN DOGHATLI HI TUTENA SERIAL PROMO: झी मराठीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. दरम्यान अशातच मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. एकमेकांच्या मर्जीशिवाय लग्न केलेले समर-स्वानंदी आता एकमेकांशिवाय राहू शकत नाहीय. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात बुडाले आहे. दरम्यान अशातच आता स्वानंदी समरला आनंदीची बातमी देण्याची शक्यता आहे.

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