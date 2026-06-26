स्वानंदीसाठी समर करणार वडाची पूजा, तर स्वानंदीही देणार प्रेमाची कबुली! 'वीण दोघातली...' मध्ये अखेर तो क्षण येणार

पावसाळ्याच्या आगमनासोबत महाराष्ट्रात सण-उत्सवांची चाहूल लागते. या सणांपैकी सर्वप्रथम येणारा महत्त्वाचा सण म्हणजे वटपौर्णिमा . या दिवशी विवाहित महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य आणि सुखी संसारासाठी वडाच्या झाडाची पूजा करून व्रत करतात. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत या सणाला विशेष महत्त्व आहे. आपल्या आवडत्या मालिकांमधील आवडती पात्रेही हा सण खास पद्धतीने साजरा करताना दिसणार आहेत. 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत समर आणि स्वानंदी यांची वटपौर्णिमा कशी साजरी करणार यासाठी मालिकेचे येणार भाग पाहावे लागणार आहेत. .समर आणि स्वानंदी यांच्या नात्यात आता एक नवा टप्पा येणार आहे. समर स्वानंदीला फिरायला एका मोकळ्या माळ रानावर फिरायला घेऊन जाणार . ती जागा पाहून स्वानंदी खूप आनंदी होते. दुसऱ्या सरप्राईजसाठी समर तिला एका प्लांट नर्सरीमध्ये घेऊन जातो. तिथे समरने सुंदर फुलं आणि छोट्या रोपांच्या मदतीने 'आई लव्ह यू' असं लिहिलं आहे. समर आपल्या मनातील भावना स्वानंदीसमोर व्यक्त करणार आहे. आता यावर स्वानंदीच काय उत्तर असणार? समर स्वानंदी त्या माळ रानावर एकत्र वृक्षारोपण करणार आहेत. स्वानंदीने अजूनही त्याच्या प्रेमाला उत्तर दिलेले नसल्यामुळे समर म्हणतो, "जर आपल्या नात्यात तसे काही नाही, तर वटपौर्णिमेची पूजा करू नका." .आता वटपौर्णिमेच्या दिवशी समर येतील का, याची स्वानंदीला चिंता आहे. मात्र इथे स्वानंदीला एक सुखद धक्का बसणार आहे. तिथे आधीच आलेला समर इतर महिलांसोबत वडाच्या झाडाची पूजा करतोय. हे पाहून स्वानंदीच्या आनंदाला पारावार राहत नाही. समरच्या शब्दांनी भारावून गेलेली स्वानंदी आपलं प्रेम व्यक्त करेल ? दोघे मिळून वडाच्या झाडाची पूजा करतील? आणि त्यांच्या नात्याची नवीन सुंदर सुरुवात होईल ? .वटपौर्णिमेच्या विशेष प्रसंगाच्या चित्रीकरणाबद्दल सांगताना तेजश्री प्रधान म्हणाली "मालिकेत ज्या महत्त्वाच्या टप्प्याची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते आणि त्याचसोबत पावसाचीही आपण सगळे वाट पाहत होतो. या दोन्ही गोष्टी एकत्र येणं म्हणजे जणू दुग्धशर्करा योगच होता. त्या सुंदर वातावरणात वटपौर्णिमेचा सीन शूट करताना खूप मजा आली. गेले तीन-चार महिने प्रचंड उष्णतेत शूटिंग सुरू होतं. त्यामुळे हा पावसाचा गारवा आणि ओलावा आम्हा कलाकारांसोबतच टेक्निशियनससाठीही खूप गरजेचा होता. सामान्यतः पावसात शूटिंग करताना चिखल, साडी खराब होणं किंवा इलेक्ट्रिकल उपकरणांमुळे तंत्रज्ञांना होणाऱ्या अडचणी अशा अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. .पण यावेळी मुंबईतल्या पहिल्या पावसामुळे सेटवरील प्रत्येकजण आनंदी होता आणि सगळे उत्साहाने काम करत होते. जसा महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला पाऊस पाहून आनंद झाला, तसाच आनंद 'वीण दोघांतली ही तुटेना' च्या प्रेक्षकांनाही समर आणि स्वानंदीचा हा खास क्षण पाहताना मिळेल. निसर्गाने इतकी सुंदर साथ दिली की सगळंच अगदी छान जुळून आलं. समर आणि स्वानंदी एकमेकांबद्दलच्या भावना कधी व्यक्त करणार आहेत. ते प्रेमात कधी पडणार, याची प्रेक्षकांना खूप उत्सुकता होती आणि त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती. लेखकांनी अतिशय सुंदर प्रसंग लिहिले आहेत आणि आम्ही ते तितक्याच प्रामाणिकपणे साकारले. प्रत्येक प्रसंगातील भावना वेगळी होती. एक कलाकार म्हणून त्या भावना अचूकपणे साकारणं हे आमच्यासाठी एक मोठं आव्हान होतं." .Kamali Serial TRP: 'कमळी'चा नंबर पहिला! स्टार प्रवाहच्या 'ठरलं तर मग'ला टाकलं मागे; काय आहे नवी रँकिंग?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.