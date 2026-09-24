'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम अभिनेत्याची एंट्री; समर- स्वानंदीसाठी गणपतीला घालणार गाऱ्हाणं

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी मालिकांमध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत असतात. या मालिका प्रेक्षकांच्याही आवडत्या असतात. टीआरपीमध्ये टॉपवर राहण्यासाठी मालिकांमध्ये अनेक नवीन पात्रांची एंट्री देखील होते. अशीच एंट्री आता झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये झालीये. समर आणि स्वानंदी यांच्या आनंदात भर घालण्यासाठी आता एक अभिनेत्याची मालिकेत एंट्री झाली आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो समोर आलाय. कोण आहे तो अभिनेता?.'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील समर आणि स्वानंदी यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. सध्या मालिकेत स्वानंदीच्या प्रेग्नन्सीचा ट्रॅक सुरू आहे. अशातच आता नव्या प्रोमोवर ते दोघे ओझरच्या विघ्नेश्वरचं दर्शन घेण्यासाठी जाताना दाखवण्यात आलेत. या मंदिरात ते दोघे देवाच्या पाया पडत असतानाच त्यांच्या मागून आवाज येतो तो म्हणजे लोकप्रिय अभिनेते प्रभाकर मोरे यांचा. ते म्हणतात डोळे बंद करून मनातल्या मनात देवाकडे काय मागताय. त्यानंतर ते देवासमोर गाऱ्हाणं घालतात. म्हणतात, 'हे देवा गणराया विघ्नहर्त्या. आज राजवाडे कुटुंब तुमच्या दर्शनासाठी आलं आहे. त्यांच्या पाठीशी उभा राहा रे महाराजा.'.ते पुढे म्हणतात, 'आणि सगळ्यात महत्वाचं, त्यांच्या घराचं गोकुळ होउदे रे महाराजा.' हे ऐकून ते दोघेही चकीत होतात. त्यानंतर स्वानंदी म्हणते, 'घराचं गोकुळ होण्यामध्ये मीच अडचण तर ठरणार नाही ना?' आता पुढे मालिकेत काय घडणार हे पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. .'धाकट्या सुनबाई' मध्ये दिसणार लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर; कोण आहे ती? 'अशी' आहे झी मराठीच्या नव्या मालिकेची कथा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.