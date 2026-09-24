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'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' फेम अभिनेत्याची एंट्री; समर- स्वानंदीसाठी गणपतीला घालणार गाऱ्हाणं

झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेत आता 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील अभिनेत्याची एंट्री होणार आहे.
new entry in veen doghatli hi tutena

new entry in veen doghatli hi tutena

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी मालिकांमध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत असतात. या मालिका प्रेक्षकांच्याही आवडत्या असतात. टीआरपीमध्ये टॉपवर राहण्यासाठी मालिकांमध्ये अनेक नवीन पात्रांची एंट्री देखील होते. अशीच एंट्री आता झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये झालीये. समर आणि स्वानंदी यांच्या आनंदात भर घालण्यासाठी आता एक अभिनेत्याची मालिकेत एंट्री झाली आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो समोर आलाय. कोण आहे तो अभिनेता?

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