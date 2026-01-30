Premier

'आता खरी मजा येणार' स्वानंदीने अंशुमनला दिली शिक्षा, म्हणाली...'आता तू स्टाफसोबत काम करायचं', Promo viral

Veena Doghatli Hi Tutenna Promo Goes Viral:‘वीण दोघातली ही तुटेना’ या झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेत सध्या मोठा नाट्यमय वळण पाहायला मिळत आहे. नव्या प्रोमोमध्ये स्वानंदीने अंशुमनचं सत्य सगळ्यांसमोर उघड केल्यानंतर समर प्रचंड संतापतो.
Veena Doghatli Hi Tutenna Promo Goes Viral

Veena Doghatli Hi Tutenna Promo Goes Viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Veena Doghatli Hi Tutenna Promo Viral: 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. समर-स्वानंदीची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. समर स्वानंदीचे गोड भांडणंही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. स्वानंदी समरसमोर अंशुमनचं सत्य आणणार आहे.

Loading content, please wait...
Subodh Bhave
viral
Promotion
Entertainment news
Tejashree Pradhan
viral video
Zee Marathi
zee marathi serial

Related Stories

No stories found.