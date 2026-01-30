'आता खरी मजा येणार' स्वानंदीने अंशुमनला दिली शिक्षा, म्हणाली...'आता तू स्टाफसोबत काम करायचं', Promo viral

Veena Doghatli Hi Tutenna Promo Viral: 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. समर-स्वानंदीची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. समर स्वानंदीचे गोड भांडणंही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. स्वानंदी समरसमोर अंशुमनचं सत्य आणणार आहे. .झी मराठी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर नवीन प्रोमो शेअर केलाय. त्या प्रोमोमध्ये स्वानंदी समरसह घरातल्या सगळ्यांसमोर अंशुमनचं वाईट कृत्य दाखवते. त्यावेळी समरला धक्का बसतो. तो त्याला कानशिलात लगावतो, आणि म्हणतो, 'मी तुझ्यावर विश्वास ठेवला आणि त्या विश्वासाचा घात केलास' असं म्हणत तो अंशुमनवर खुप चिडतो..दरम्यान अशातच नवीन झी मराठीने नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये समर स्वानंदीची माफी मागत म्हणतो, 'स्वानंदी मॅडम आता तुम्हीच सांगा अंशुमनला काय शिक्षा द्यायची' त्यावेळी स्वानंदी अंशुमनला म्हणते, 'आता तुझी ही शिक्षा आहे की, घराच्या स्टाफबरोबर झाडू मारायचा, लादी पुसायची, घर अगदी स्वच्छ करून टाकायचं.'.दरम्यान Veena Doghatli Hi Tutenna मालिकेचा प्रोमो पाहून चाहत्यांना आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांनी कमेंट्स करत 'खुप छान झालं' असं म्हटलय. तर अनेकांनी 'समरमध्ये झालेला बदल नक्कीच पहायला आवडेल' असं म्हटलय. तर अनेकांनी आता समर स्वानंदी लव्हस्टोरी लवकर दाखवण्याची विनंती केलीय. .ये बात...! स्वानंदीने अखेर करुन दाखवलं, अंशुमनचा खरा चेहरा आला समोर, नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.