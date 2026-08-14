'अरे मनमोहना...' फेम आशा काळे आठवतात का? अनेक वर्षांनी आल्या कॅमेरासमोर; अभिनेत्रीला पाहून नेटकरी भारावले

मराठी सिनेसृष्टीने प्रेक्षकांना असे काही हिरे दिले ज्यांची जागा इतर कोणताही कलाकार घेऊ शकत नाही. लक्ष्मीकांत बेर्डे, दादा कोंडके यांच्यासोबतच अनेक मराठी अभिनेत्रींनीही आपल्या अभिनयाच्या जोरावर इंडस्ट्रीत स्वतःची वेगळी जागा निर्माण केली. त्यातल्याच एक ज्येष्ठ अभिनेत्री म्हणजे आशा काळे. 'हा खेळ सावल्यांचा', 'अष्टविनायक', 'सासुरवाशीण', 'संसार', 'तांबडी माती' यांसारख्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या आशा काळे यांनी एक काळ गाजवला. त्यांचा 'बाळा गाऊ कशी अंगाई' हा चित्रपट तर गावागावात गाजला. त्यातील गाणीही प्रचंड लोकप्रिय झाली. त्यातील 'निंबोणीच्या झाडामागे' हे गाणं तर आजही मराठी प्रेक्षकांच्या ओठी असतं. मात्र आता आशा काळे कशा दिसतात हे तुम्ही पाहिलंत का?.वयानुसार आशा काळे यांनी सिनेमांमध्ये काम करणं बंद केलं. पुरस्कार सोहळ्यांना देखील त्या विशेष दिसल्या नाहीत. मात्र काही विशेष प्रसंगी त्या दिसतात. आशा काळे यांचा जन्म २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी कोल्हापुरात झाला होता. त्या सध्या ७७ वर्षांच्या आहेत. मात्र या वयातही त्यांचा उत्साह मुळीच कमी झालेला नाही. आशा यांनी नुकतीच अभिनेता-दिग्दर्शक पुष्कर श्रोत्री यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आलेल्या ‘झिम्माड’ या विशेष पावसाळी पिकनिकमध्ये हजेरी लावली होती. यात त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमात पुष्कर श्रोत्री आणि अभिनेत्री किशोरी शहाणे यांनी त्यांना मंचावर आणलं. त्या समोर येताच आशा यांना सगळ्यांनी झुकून सलाम केला. किशोरीदेखील त्यांच्या पाया पडल्या..या कार्यक्रमात त्यांच्या चेहऱ्यावर मुळीच थकवा जाणवत नव्हता. त्यांचा उत्साह देखील वाखाणण्याजोगा होता. आशा यांची 'हा खेळ सावल्यांचा' चित्रपटातील भूमिका देखील चांगलीच गाजली होती. आजही आशा काळेंचे चित्रपट आणि त्यांच्यावर चित्रीत झालेली गाणी आवडीने पाहिले जातात. .नवऱ्यासाठी आवडीने चिकन बनवलं पण नंतर दिवसभर... उषा नाडकर्णींनी सांगितला लग्नानंतरच्या पहिल्या जेवणाचा किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.