धर्मेंद्र यांची पहिली नायिका, सख्ख्या बहिणीच्या नवऱ्याशी करावं लागलं लग्न ; कामिनी कौशल यांचा जीवनप्रवास

Entertainment News : भारतीय सिनेविश्वातील सगळ्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं वयाच्या 98 व्या वर्षी निधन झालं. रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या काही काळापासून त्यांची तब्येत ठीक नव्हती. त्यांच्या कुटूंबाने त्यांच्या खासगी आयुष्यापासून दूर राहण्याची विनंती केली आहे. .कामिनी कौशल या भारतीय सिनेमातील अतिशय प्रसिद्ध अभिनेत्री होत्या. त्यांनी 90 हुन अधिक सिनेमांमध्ये काम केलं होतं. नीचा नगर या सिनेमातून त्यांनी सिनेविश्वात पदार्पण केलं. 1946 मध्ये कान फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये त्यांना त्यांच्या अभिनयासाठी पाल्मे डी' ओर (गोल्डन पाम) या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यानंतरही त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. .24 फेब्रुवारी 1927 मध्ये लाहोरमध्ये कामिनी कौशल यांचा जन्म झाला. त्यांचं नाव उमा कश्यप होतं. 1946 ते 1963 मध्ये त्यांनी अनेक सिनेमांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या. 1956 मध्ये बिराज बहू या सिनेमासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला होता. 2015 मध्ये त्यांना फिल्मफेअरचा जीवनगौरव पुरस्कार मिळाला. .कामिनी कौशल यांनी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टचे मुख्य इंजिनिअर ब्रह्म एस. सूद यांच्याशी केलं. ते त्यांचे खरे तर भावोजी होते म्हणजे त्यांच्या सख्ख्या मोठ्या बहिणीचे पती होते. त्यांच्या बहिणीचा अचानक मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या घरच्यांनी तिच्या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी आणि त्यांना आईचं प्रेम मिळावं म्हणून कामिनी यांचं लग्न ब्रह्म यांच्याशी लावून दिलं. .कामिनी कौशल या धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या नायिका होत्या. धर्मेंद्र यांनी काही वर्षांपूर्वी त्यांच्यासोबतचा एक फोटो शेअर केला होता. त्याला त्यांनी कॅप्शन दिलं होतं की,"माझी पहिली फिल्म शहीदची हिरोईन कामिनी कौशलबरोबरच्या पहिल्या भेटीचा फोटो. दोघांच्या चेहऱ्यावरील प्रेम. एक प्रेमाने भरलेली ओळख.".कामिनी अखेरच्या कबीर सिंग आणि लाल सिंह चड्ढा या सिनेमात काम केलं होतं. कबीर सिंगमध्ये त्यांनी कबीरच्या आजीची भूमिका साकारली होती. लाल सिंग चड्ढामध्ये त्यांनी पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली होती.