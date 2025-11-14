Premier

धर्मेंद्र यांची पहिली नायिका, सख्ख्या बहिणीच्या नवऱ्याशी करावं लागलं लग्न ; कामिनी कौशल यांचा जीवनप्रवास

Kamini Kaushal Life Journey : ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं आज 14 नोव्हेंबरला निधन झालं. जाणून घेऊया त्यांच्या जीवनप्रवासाविषयी.
Kamini Kaushal Life Journey

Kamini Kaushal Life Journey

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : भारतीय सिनेविश्वातील सगळ्यात ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं वयाच्या 98 व्या वर्षी निधन झालं. रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या काही काळापासून त्यांची तब्येत ठीक नव्हती. त्यांच्या कुटूंबाने त्यांच्या खासगी आयुष्यापासून दूर राहण्याची विनंती केली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood actress
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com