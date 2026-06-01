ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक पं. चंद्रकांत लिमये यांचं निधन; कौटुंबिक सहलीदरम्यान घेतला अखेरचा श्वास

Marathi News : मराठी संगीत रंगभूमीवरील कट्यार काळजात घुसली या नाटकात पंडित वसंतराव देशपांडे यांच्यानंतर खाँसाहेब आफताब हुसेन ही भूमिका साकारणारे, हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतात चंद्रमोहिनी, जयध्वनी या रंगांची निर्मिती करणारे ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक पं. चंद्रकांत लिमये यांचे रविवारी संध्याकाळी निधन झाले. ते मृत्यूसमयी 76 वर्षांचे होते. वसंतरावांची गायकी समर्थपणे पुढे चालवणारा सूर्य हरपल्याची भावना अनेक संगीतप्रेमींनी व्यक्त केली. .पं. चंद्रकांत लिमये त्यांच्या पत्नीबरोबर आसामला सहलीला गेले होते. रविवारी संध्याकाळी सहा वाजता त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. सहा वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. प्रकृती नाजूक असली तरीही त्यांनी संगीतसेवा सुरु ठेवली होती. .पंडित लिमये यांच्या पश्चात त्यांचो पत्नी, विवाहित मुलगी आणि मुलगा असा परिवार आहे. ठाण्यातील निवासस्थानी त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. .पं. लिमये हे वसंतराव देशपांडे यांचे शिष्य होते. वसंतरावांच्या निधनानंतर त्यांनी कट्यार काळजात घुसली नाटकात काम करण्यास सुरु केली. खाँ साहेबांची भूमिका साकारत त्यांनी प्रेक्षकांची दाद मिळवली. .कट्यार काळजात घुसली, संगीत संशयकल्लोळ, संगीत सौभद्र, संत गोरा कुंभार, तो मी नव्हेच या नाटकांमध्ये त्यांनी काम केलं. तर वसंतराव देशपांडे संगीत सभा या संस्थेची स्थापना करून त्यांनी नाट्यसंगीत आणि शास्त्रीय संगीताच्या संवर्धनासाठी काम केलं.