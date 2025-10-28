मराठी रंगभूमीला मोठा धक्का! ‘वस्त्रहरण’चे प्रसिद्ध नाटककार गंगाराम गवाणकर यांचं वयाच्या 86 व्या वर्षी निधन

कोकणपुत्र ज्येष्ठ नाटककार गंगाराम गवाणकर यांचं निधन झालय. वस्त्रहरण, दोघी, वनरुम किचन या सारख्या नाटकांमधून संपूर्ण महाराष्ट्राचं मनोरंजन करणारे गंगाराम गवाणकर यांचं वयाच्या 86 व्या वर्षी निधन झालं आहे. वयोमानाप्रमाणे आलेल्या आजाराशी झुंज अपयशी ठरली. दहिसर इथल्या रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला..गंगाराम गवाणकर यांचं वस्त्रहरण हे नाटक प्रचंड गाजलं. मालवणी भाषेची उंची गाठून ठेवण्याचं काम गवाणकर यांनी केलं. त्यांनी अनेक बोलींची नाटके केली. पु. ल. देशपांडेंनी सुद्धा गवाणकर यांच्या वस्त्रहरण नाटकाची भरभरुन प्रशंसा केली. तसंच त्यांचं वनरुम किचन, वर भेटू नका, वरपरीक्षा अशी नाटके प्रचंड गाजी. त्यावर पुस्तकं सुद्धा लिहली गेली. .गेल्या काही दिवसापासून गंगाराम गवाणकर यांची प्रकृती थोडी बिघडली होती. परंतु सोमवारी त्यांच्या आजारांशी झुंज अपयशी ठरली. त्यांच्या पश्चात त्याची तीन मुले, सुना आणि नातवंड असा परिवार आहे. दहिसर इथल्या अंबावाडी स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अत्यंसंस्कार करण्यात येणार आहे. .1971 मध्ये त्यांनी रंगभूमीवर प्रवासात सुरुवात केली. बॅकस्टेज हे त्यांचं पहिलं नाटक होतं. त्यावेळी त्यांनी एमटीएनएलमध्ये नोकरी सुद्धा केली. त्यांचं नोकरीबरोबरच रंगभूमीसोबत घट्ट नातं जमलं. गरिबी आणि संघर्ष हे कलात्मकतेने गंगाराम गवाणकर यांनी रंगमंचावर आणले. त्यांचं नाटकाप्रती असलेलं प्रेम वाख्यन्याजोगं होतं. .गवाणकर यांनी केलेल्या वस्त्रहरण या नाटकाचे जवळपास पाच हजारांहून अधिक प्रयोग झाले. गाजलेल्या किश्श्यांना साठवून ठेवणारं त्यांचं आत्मकथन व्हाया वस्त्रहरण हे सुद्धा प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन केलं. त्याचं नाटकाप्रती असलेलं प्रेम आणि एक उत्तम आणि उल्लेखनीय लेखक म्हणून त्यांची एक वेगळीच ओळख होती. .कलर्स मराठीची नवी कल्पना कामी आली! 'बाईपण जिंदाबाद'चं प्रेक्षक करतायत भरभरून कौतुक; म्हणतात- आश्चर्य वाटलं की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.