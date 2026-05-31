Suman Kalyanpur: भारतीय संगीतविश्वातील सुवर्णपान हरपले! ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांचे निधन; संगीतविश्व शोकमग्न

ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर यांचे वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झाले आहे. या बातमीने संगीत जगताला धक्का बसला आहे. दिवंगत गायिकेने आपल्या मधुर आणि सुमधुर आवाजाने लोकांची मने जिंकली होती. गायिकेचे निधन ही भारतीय संगीतासाठी एक मोठी हानी आहे. त्यांचा जन्म २८ जानेवारी १९३७ रोजी झाला होता..सुमन कल्याणपूर यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात मराठी चित्रपटसृष्टीतून केली. १८५३ साली 'शुक्राची चांदणी' या चित्रपटात त्यांनी आपले पहिले गाणे गायले. हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी 'दरवाजा' या चित्रपटातून गायनात पदार्पण केले, ज्यात त्यांनी चार गाणी गायली. आपल्या उत्कृष्ट गायनासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत..त्यांनी संगीत क्षेत्रात अमूल्य योगदान दिले आहे, ज्यासाठी त्यांना गदीमा प्रतिष्ठानचा गदीमा पुरस्कार आणि भारत सरकारचा पद्मभूषण पुरस्कार यांसारख्या अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. सुमन कल्याणपूर यांचा आवाज लता मंगेशकर यांच्या आवाजाशी इतका मिळताजुळता होता की त्यांना दुसरी लता मंगेशकर असेही म्हटले जात असे..लहानपणापासूनच सुमन कल्याणपूर यांना गायन आणि चित्रकलेची आवड होती. महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर त्यांनी संगीताचे औपचारिक शिक्षण घेतले. १९५२ मध्ये त्यांना ऑल इंडिया रेडिओवर गाण्याची संधी मिळाली. या संधीनंतर, या गायिकेला चित्रपटांच्या संधी मिळू लागल्या. त्यांनी मोहम्मद रफी, मन्ना डे आणि तलत महमूद यांच्यासह अनेक नामवंत कलाकारांसोबत काम केले..सुमन कल्याणपूर यांनी हिंदी, मराठी, आसामी, गुजराती, कन्नड, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, ओडिया आणि पंजाबी यांसारख्या भाषांमध्ये आपल्या आवाजाची जादू पसरवली. अहवालानुसार, त्यांनी हिंदीमध्ये ८५० हून अधिक गाणी गायली. या गायिकेच्या सर्वात प्रसिद्ध हिंदी गाण्यांमध्ये आजकल तेरे-मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, ना-ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे अशा अनेक गाण्यांचा समावेश आहे.