'मला वाटलेलं मी रडेन, ओरडेन पण...' विकी कौशलने सांगितलं पहिल्यांदा बाळ हातात घेतल्यानंतर आनंद, म्हणाला...

Vicky Kaushal Fatherhood Reaction : अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे बॉलिवूडमधील सगळ्यात आवडतं जोडपं आहे. नुकतेच ते आई बाबा झाले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत विकी-कॅटने मुलगा झाल्याची बातमी चाहत्यांना दिली होती. त्यानंतर दोघांवरही शुभेच्छाचा वर्षाव करण्यात आला. अनेक सेलिब्रिटींसह चाहत्यांनी त्यांना अभिनंदन केलं. सध्या बाळाच्या आगमनाने कौशल कुटुंब खुप खुश आहे. .चाहते आता कतरिना आणि विकीच्या मुलाची झलक पाहण्यासाठी उत्सुक आहे. अनेकांना त्यांच्या मुलाचं नाव काय असेल याची देखील उत्सुकता लागली आहे. अशातच एका मुलाखतीमध्ये विकी कौशलला वडील झाल्यानंतर कसं वाटलं? असं विचारण्यात आलं. यावेळी विकीचं उत्तर ऐकून चाहते भारावून गेले आहेत. .विकी कौशल काय म्हणाला?अभिनेता विकी कौशलने नुकतीच जीक्यू इंडियाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये बोलताना त्याला वडील झाल्यावर तुला कसं वाटलं? असं विचारण्यात आलं. त्यावर विकी कौशल म्हणाला की, '२०२५ हे वर्ष माझ्यासाठी फार खास होतं. मी बाबा झाल्याचा सगळ्यात मोठा क्षण होता. मला वाटलं होतं की, मी त्याक्षणी खुप रडेन, ओरडेन परंतु तो क्षण फारच वेगळा होता. मला बाळ माझ्या हातात घेतल्यावर असं वाटलं की, माझे पाय पहिल्यांदाच जमिनीवर आहेत. ते खुप जादुई होतं. सर्वांत ते ग्राऊंडिंग फिल होत होतं.'.दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच विकी कौशलला शुभेच्छा देत पापाराझींनी प्रश्न केला होता. की, मुलाच नाव काय ठेवलं? त्यावर विकीने लवकरच सांगतो असं उत्तर दिलं होतं. त्यामुळे चाहते आता विकीच्या बाळाचं नाव जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांचं लग्न 9 डिसेंबर रोजी झालं होतं. त्यांना त्याआधी अनेक दिवस एकमेकांना डेट केलं होतं.