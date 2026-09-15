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ना भडक लूक ना अतिशयोक्ती; कतरिना-विकीचा साधेपणा नेटकऱ्यांना भावला, Viral Video

VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF GANESH CHATURTHI CELEBRATION PHOTOS:अंबानींच्या गणपती उत्सवासाठी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी हजेरी लावली. कतरिनाचा मिंट अनारकली आणि विकीचा एथनिक लूक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF LOOK VIRAL

VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF LOOK VIRAL

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KATRINA KAIF AND VICKY KAUSHAL FESTIVE FASHION LOOKS GO VIRAL: मुंबईत अंबानी कुटुंबाच्या गणेशोत्सवाची सध्या सगळीकडे चर्चा सुरुये. अँटिलिया इथं आयोजित करण्यात आलेल्या गणपती उत्सवासाठी बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. यावेळी अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि अभिनेता विकी कौशल यांनी आपल्या साध्या पण खास लूकमुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांचे फोटो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताय.

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