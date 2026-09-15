ना भडक लूक ना अतिशयोक्ती; कतरिना-विकीचा साधेपणा नेटकऱ्यांना भावला, Viral Video

KATRINA KAIF AND VICKY KAUSHAL FESTIVE FASHION LOOKS GO VIRAL: मुंबईत अंबानी कुटुंबाच्या गणेशोत्सवाची सध्या सगळीकडे चर्चा सुरुये. अँटिलिया इथं आयोजित करण्यात आलेल्या गणपती उत्सवासाठी बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली होती. यावेळी अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि अभिनेता विकी कौशल यांनी आपल्या साध्या पण खास लूकमुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांचे फोटो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताय. .कतरिना आणि विकी कौशल अंबानीच्या निवासस्थानी पोहचले होते. दोघांनीही परस्पर हसत पोझ दिल्या. सध्या त्यांच्या लूकची चर्चा होताना पहायला मिळतय. कतरिनानं मिंट रंगाचा अनारकली सूट घालता होता. तसंच त्यावर हेवी एम्ब्रॉयडरी असलेला दुपट्टा कॅरी केला होता. तर विकीनं डिझायनर कुर्ता परिधान केला होता. . कतरिनाने पोल्की नेकलेस आणि त्याला मॅचिंग सुंदर कानातले घातले होते. कपाळावरील लाल टिकलीने तिचा लूक पूर्ण केला. विशेष म्हणजे तिने मेकअप आणि हेअरस्टाइल मात्र अगदी साधी ठेवली होती. दोघांचा साधा लूक चाहत्यांना प्रचंड भावला आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत दोघांच्या लूकचं कौतूक केलय. .विकी आणि कतरिनाचा हा लूक पाहून फेस्टिव्ह फॅशनमध्ये साधेपणासोबत स्टाइल कशी ठेवायची, याची प्रेरणा घेता येईल. दोघांनीही अंबानींच्या गणपती उत्सवासाठी मिनिमल पण फेस्टिव्ह लूकला पसंती दिली.दरम्यान, अंबानी कुटुंबाच्या मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानी गणेशोत्सवाचा भव्य सोहळा सुरू आहे. या उत्सवासाठी बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकारांनी हजेरी लावली. .सासूसोबत जिनिलीयाचं खास बॉण्डिंग, घरच्या गणपतीची लगबग; देशमुख कुटुंबाचे फोटो व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.