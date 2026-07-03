विकी कौशलचं कतरिनावर भारी प्रेम, पावसातला फोटो पोस्ट करत म्हणाला...'पाऊस आणि तू...'

KATRINA KAIF VICKY KAUSHAL LOVE STORY: अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे बॉलिवूडचं आवडतं कपल आहे. ते दोघीही सोशल मीडियावर एकमेकांप्रती असलेलं प्रेम व्यक्त करत असतात. अनेक वेळा ते त्याचे स्पेशल फोटो सुद्धा शेअर करत भावना व्यक्त करतात. दरम्यान अशातच विकीने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केलीय. .सध्या मुंबईत जोरदार पाऊस सुरु झालाय. सामान्यासह अनेक सेलिब्रिटी पावसातील फोटो, व्हिडिओ शेअर करताय. अनेक कलाकार तर पावसात भिजण्याचा आनंद देखील घेताना पहायला मिळतात. अनेक जण रील्सदेखील शेअर करत आहेत. अशातच आता विकीने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक फोटो शेअर केलाय. या फोटोमध्ये कतरिनाबद्दल असलेलं प्रेम त्याने व्यक्त केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्याची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. .विकीने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये दोघेही घराच्या खिडकीतून बाहेर बघताना दिसत आहे. ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट असा हा फोटो आहे. हा फोटो शेअर करत विकीने हटके कॅप्शन दिलय. 'पाऊस आणि तू' असं म्हणत त्याने पत्नीसोबतचा रोमँटिक फोटो शेअर केलाय. दोघांचा फोटो व्हायरल होत असून त्याच्या पोस्टवर अनेकांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'प्रेम व्यक्त करायला शब्दांची गरज नसते' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'दोघे एकत्र किती छान दिसतात. प्रत्येक कपलमध्ये त्यांच्यासारखं बॉण्डिंग पाहिजे.' तर अनेकांनी विहान कुठं असल्याचंही विचारलं. सध्या सोशल मीडियावर फोटो चर्चेत आलाय..'होय, मी लग्न करतोय' मुलासमोर तिसऱ्या लग्नाची घोषणा केल्यानं आमिर खान ट्रोल, नेटकरी म्हणाले...'यांच्याकडे सूनाऐवजी सासू...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.