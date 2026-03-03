विकी कौशल चिमुकलीच्या चक्क पडला पाया! स्टेजवरचा तो क्षण पाहून सगळेच झाले भावूक, Viral Video

VICKY KAUSHAL TOUCHES FEET: बॉलिवूडमधील आघाडीचा अभिनेता विकी कौशल हा नेहमीच त्यांच्या साधेपणामुळे ओळखला जातो. त्याने छावा सिनेमात साकारलेली छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. सिनेमातील भूमिकेसाठी त्याचं आज देखील चाहत्यांकडून कौतूक होताना पहायला मिळतय. दरम्यान अशातच एका पुरस्कार सोहळ्यात विकीसमोर एका चिमुकलीनं 'छावा' सिनेमातील काही डायलॉग म्हणून दाखवले. ते ऐकताच विकी भारावून जात त्या चिमुकलीच्या पाया पडला. .विकी कौशल झी पुरस्कार सोहळ्यात सहभागी झाला होता. यावेळी एक चिमुकली नववार नेसून स्टेजवर आली. त्या चिमुकलीनं छावा सिनेमातील काही संवाद तिच्या निरागस अंदाजात म्हणून दाखवले. 'हम शोर नही करते, सिधा शिकार करते है, जय भवानी' असं ती म्हणाली. तिचं गोड बोलणं पाहून विकीसह उपस्थित लोक सुद्धा भारावून गेले. .विकीनं सुद्धा नंतर चिमुकलीचं कौतूक केलं. तिचा परफॉर्मन्स झाल्यानंतर तो थेट तिच्या पाया पडला. विकीला असं करताना पाहून सगळेच थक्क झाले. यावेळी विकीनं त्या चिमुकलीला विचारलं की, 'प्रिशा मै आपको हग कर सकता हू. आपमे ते छावा से भी पॉवर था, क्या खा के आये हो' हे विचारताच चिमुकलीनं गोंडसपणे भात खाऊन आल्याचं सांगितलं. तिचं उत्तर ऐकताच उपस्थितामध्ये एकच हशा पिकला..सध्या सोशल मीडियावर विकीचा चिमुकलीसोबत व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी कमेंट करत विकीचं कौतूक केलय. एकाने लिहलं की, 'एकच तर हृदय आहे, किती वेळा जिंकणार' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'एवढा मोठा अभिनेता असून एवढं छान वागतो.. खरंच कौतूक' अशा कमेंट करत नेटकऱ्यांनी विकीचं कौतूक केलय. .'धुवून टाक...' रितेशच्या गाण्यावर कमळीचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.