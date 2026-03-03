Premier

विकी कौशल चिमुकलीच्या चक्क पडला पाया! स्टेजवरचा तो क्षण पाहून सगळेच झाले भावूक, Viral Video

VICKY KAUSHAL VIRAL VIDEO: बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशलने एका पुरस्कार सोहळ्यात चिमुकलीने ‘छावा’ चित्रपटातील संवाद म्हटल्यावर तिच्या पाया पडत सगळ्यांची मनं जिंकली. ‘हम शोर नही करते, सिधा शिकार करते है, जय भवानी’ हा डायलॉग म्हणताच विकी भारावून गेला.
Apurva Kulkarni
VICKY KAUSHAL TOUCHES FEET: बॉलिवूडमधील आघाडीचा अभिनेता विकी कौशल हा नेहमीच त्यांच्या साधेपणामुळे ओळखला जातो. त्याने छावा सिनेमात साकारलेली छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. सिनेमातील भूमिकेसाठी त्याचं आज देखील चाहत्यांकडून कौतूक होताना पहायला मिळतय. दरम्यान अशातच एका पुरस्कार सोहळ्यात विकीसमोर एका चिमुकलीनं 'छावा' सिनेमातील काही डायलॉग म्हणून दाखवले. ते ऐकताच विकी भारावून जात त्या चिमुकलीच्या पाया पडला.

