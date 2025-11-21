Viral Video: 'रुसवा फुगवा सोड ना...' विद्या बालनचा मराठमोळ्या गाण्यावर भन्नाट रील, मिथिला पालकरला केलं टॅग आणि म्हणाली...

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन आघाडीची अभिनेत्री आहे. विद्या बालनने टीव्ही पासून तिच्या अभिनयाला सुरुवात केली. तिने तिच्या अभिनयाच्या आणि टॅलेंटच्या जोरावर बॉलिवूडमध्ये स्वत:चं स्थान निर्माण केलं. आता ती सगळ्यात आघाडीची अभिनेत्री आहे. विद्या बालन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती तिचे अपडेट्स नेहमीच चाहत्यांना देत असते. .विद्या बालनचं मराठी भाषेवरचं प्रेमही सगळ्यांनाच माहिती आहे. अशातच आता विद्या बालनने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक रील शेअर केलाय. या रीलमध्ये तिने 'मुरांबा' सिनेमातील 'अरे ऐक ना जरा हसतोस काय..' या गाण्यावर रील बनवलं आहे. विद्या बालनने यावेळी जांभळ्या रंगाची साडी नेसली होती. या व्हिडिओमध्ये मिथिला पालकरच्या गाण्याच्या लिरिक्सवर विद्या लिप्सिंग करताना पहायला मिळतेय. नंतर मराठीत 'जरा हसतोस का?' असं म्हणताना पहायला मिळाली. .सध्या सोशल मीडियावर विद्या बालनचा हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. चाहत्यांनी तिच्या व्हिडिओला पसंती दाखवली आहे. व्हिडिओ पोस्ट करत तिने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'जेव्हा मी तणावात असते तेव्हा मी माझ्या मनाला हे सांगते' असं म्हणत तिने मिथिला पालकरला हा व्हिडिओ टॅक केला आहे. सध्या सोशल मीडियावर विद्या बालनचा व्हिडिओची चर्चा होतेय. .तिच्या या व्हिडिओला मिथिला पालकर हिने कमेंट केली आहे. 'My Beautiful' असं म्हणत तिने हार्ट इमोजी विद्या बालनला पाठवले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर विद्या बालनच्या व्हिडिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अनेकांनी कमेंट करत विद्या बालनच्या मराठी भाषेचा प्रेमाचं आणि अॅक्टिंगचं कौतूक केलय. .मैत्री असावी तर अशी! बेस्ट फ्रेंड अमृतासाठी प्राजक्ता माळीने पाठवलं 'खास' गिफ्ट