अरे हा काय टाइमपास लावलाय... तेजश्री- सुबोधच्या नव्या मालिकेवर प्रेक्षक नाराज; म्हणतात- एकही भाग पॉझिटिव्ह...

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात स्टार प्रवाह आणि झी मराठी या दोन वाहिन्यांचा समावेश आहे. झी मराठीवर नव्याने सुरू झालेली मालिका 'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि अभिनेता सुबोध भावे यांची मुख्य भूमिका आहे. तेजश्रीच्या पुन्हा छोट्या पडद्यावर येण्याची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र आता तिच्या नव्या मालिकेवर प्रेक्षक नाराज असल्याचं दिसतंय. त्याचं कारण म्हणजे मालिकेचं कथानक. मालिका सुरू झाल्यापासून मालिकेचं कथानक पुढे जातंच नाहीये असं प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे प्रेक्षक वैतागले आहेत. .सध्या मालिकेत काय सुरू आहे?आश्रमातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी स्वानंदीने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत वकिलांची मदत घेण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. तिच्या या निर्णयाला आश्रमातील सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला. या घटनेमुळे सर्वांनी एकत्र येऊन भविष्यातील सर्व निर्णय एकमताने घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दुसरीकडे, समरच्या घरी अधिराचं स्थळ पाहण्यासाठी पाहुणे येणार असल्याने काकू त्याला वेळेत घरी पोहोचण्याची विनंती करते. समर निघाला, पण रस्त्यातच त्याच्या आयुष्यात एक अनपेक्षित वळण येतं. सुष्मिता आणि तिच्या आईचा अपघात होतो. त्यांची अवस्था गंभीर नसली तरी या अपघातामुळे समरला घरी पोहोचायला उशीर होतो, ज्यामुळे त्याच्या कुटुंबीयांचा रोष वाढतो. .धक्कादायक घटना आणि स्वानंदीची कसोटीनेमक्या याच वेळी, स्वानंदीला रोहनचा फोन येतो. रोहनच्या प्रमोशनची बातमी ऐकून घरात आनंदाचं वातावरण निर्माण होतं. तिचा हा आनंद साजरा करण्यासाठी स्वानंदी घरात एक छोटंसं सेलिब्रेशन आयोजित करते. पण याच दरम्यान, समरचा संयम तुटतो. घरातल्या सततच्या वादामुळे आणि स्वतःवर येणाऱ्या दबावामुळे त्रस्त होऊन तो थेट कमिशनर साहेबांना कॉल करून स्वानंदीच्या घरातील लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल करतो. समरच्या या धक्कादायक निर्णयाचा परिणाम फारच गंभीर आहे. सेलिब्रेशन सुरू असतानाच पोलीस त्यांच्या घरात पोहोचतात आणि स्वानंदीची आई, सुष्मिता हिला चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनला घेऊन जातात. स्वानंदीसाठी हा काळ एक मोठी कसोटी ठरणार आहे..प्रेक्षक काय म्हणतायत?हे सगळं सुरू असताना पहिला आठवडा संपला तरी मालिकेचे मुख्य नायक आणि नायिका अजून भेटत का नाहीयेत असा प्रश्न आता प्रेक्षक विचारत आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहिलं, '‘एक आठवडा झाला तरी नायक-नायिका भेटले नाहीत. नुसता टाइमपास सुरू आहे.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'एकही सकारात्मक सीन झाला नाही, मालिकेच्या पहिल्या भागापासून फक्त नकारात्मकता पहायला मिळतेय.' तिसऱ्याने लिहिलं, 'किती तो गैरसमज निर्माण केलाय. समर आणि स्वानंदी एकमेकांसमोर कधी येतील याची प्रतीक्षा करतोय.' अशा अनेक कमेंट करत नेटकऱ्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केलीये. आता समर आणि स्वानंदी नेमके कधी भेटणार, कोणत्या परिस्थितीत भेटणार याची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .स्टार प्रवाहसाठी मालिका नव्हे प्रोडक्शन हाउस महत्वाचं; प्राइम टाइमसाठी टॉप ५ मधली मालिका करणार बंद, नेटकरी म्हणतात- आताच तर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.