नो फोटो नो सेलिब्रिटी ! विजय-रश्मिकाच्या लग्नाची तयारी जोरात; लग्नाची तारीख आणि इतर डिटेल्स घ्या जाणून

Entertainment News : सेलिब्रिटी जोडी विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या लग्नाची चर्चा गेल्या काही काळापासून सुरु आहे. लवकरच हे दोघं लग्नबंधनात अडकणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी त्या दोघांनी गुपचूप साखरपुडाही उरकला. पण अजूनही त्यांनी त्यांच्या नात्याची अधिकृत घोषणा केली नाहीये. त्यातच त्यांच्या लग्नाची पत्रिका सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून लग्नाची तारीख आणि इतर तपशील उघड झाले आहेत. .विजय आणि रश्मिका यांचं लग्न फेब्रुवारी महिन्यातच होणार आहे याची चर्चा काही काळापासून होती. आता या पत्रिकेमुळे एकप्रकारे या चर्चांवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. पण या लग्नात आमंत्रित केलेल्या पाहुण्यांना काही नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. विजयच्या हैदराबादमधील घराला रोषणाई केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. फुलांनी आणि रोषणाईने सजवलेलं घर पाहून चाहते खुश झाले आहेत..लग्नाची तारीख आणि नियम 26 फेब्रुवारीला उदयपूरमध्ये विजय आणि रश्मिकाचा लग्नसोहळा पार पडणार आहे. त्यांनी त्यांच्या लग्नाबद्दल इतकी गुप्तता पाळली आहे की त्यांनी फार लोकांनाही आमंत्रण दिलं नाहीये. या लग्नात उपस्थित असलेल्या लोकांना नो फोन पॉलिसी नियमाचं पालन करावं लागणार आहे. तर लग्नात त्यांचं जवळच कुटूंब आणि मित्रपरिवार उपस्थित असेल. कोणत्याही सेलिब्रिटीला आमंत्रण देण्यात आलं नाहीये. .लग्नसोहळ्यात काढले जाणारे फोटो आणि व्हिडीओ फोटोग्राफर्सनाही लगेच न शेअर करण्याबद्दल सांगण्यात आले आहे. तर या लग्नाबद्दल गुप्तता पाळण्याच्या सूचनाही सगळ्यांना देण्यात आल्या आहेत. .लग्नाचे रिसेप्शन 24 फेब्रुवारीपासून लग्नाच्या पूर्वीच्या विधींना सुरुवात होईल. तर 4 मार्चला हैदराबादमध्ये रिसेप्शन होणार असून यावेळी मनोरंजविश्वातील सेलिब्रिटींना आम्नतरण देण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी म्हटलं आहे. पण याबाबतीत अधिकृत माहिती समोर आली नाहीये..गीता गोविंदम, डिअर कॉम्रेड या सिनेमातून ही जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. त्यानंतर ते अनेक काळ एकमेकांना डेट करत आहेत. पण प्रत्येकवेळी त्यांनी त्यांच्या नात्याविषयी मौन बाळगणं पसंत केलं आहे.